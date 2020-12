Nuovo amore per Veronica Satti, che ha ufficializzato su Instagram la storia con la fidanzata Giulia Bizzotto. La ex concorrente del Grande Fratello, figlia del cantante Bobby Solo, era stata a lungo legata alla storica compagna Valentina, ma la loro storia era finita nel 2019. Ora, dopo un periodo difficile e la recente confessione del suo disturbo che l'ha portata all'autolesionismo, sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Giulia:

Per tutta la vita ho pensato di non meritare l’amore e poi sei arrivata tu. Non hai mai esitato pur sapendo quanto fossi incasinata, mi hai fatta aspettare perché volevi essere sicura, ma poi mi hai detto che lo sei sempre stata in verità, questo si chiama rispetto che per me vale più dell’amore in sé. Tu rispetti il mio cuore, la mia individualità, ti sei informata sulla mia malattia (disturbo borderline) per capire come starmi accanto aiutandomi a non farmi perdere la via, aiutandomi ad accettarmi e ad amare prima me stessa per la quale provavo colpa, disprezzo, vergogna. Mi guardi e mi sento in pace. Ti stimo per tutto questo, ti stimo per quanto lavori per raggiungere i tuoi obiettivi, poi per la tua educazione e premura; mi ispiri!. Le tue mani delicate, I tuoi baci intensi, le tue braccia sicure. Sono cose semplici e sono sempre le cose semplici che ti lasciano senza fiato. Ho la certezza di aver messo il mio cuore in mano sicure (post).