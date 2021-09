Will Smith sceglie il poliamore con la moglie Jada: “Il matrimonio non può essere una prigione” Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith rifiutano la monogamia. “Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”, ammette l’attore. Ecco svelato dunque il segreto di una delle coppie più longeve e amate dello show business americano. Will Smith e la moglie Jada sono sposati da quasi 25 anni e a quanto pare hanno trovato un equilibrio perfetto.

A cura di Giulia Turco

Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith non sono una coppia convenzionale. I coniugi di Hollywood infatti hanno scelto di evitare la strada della monogamia e di aprire il loro matrimonio a rapporti extra coniugali, purché tra loro ci sia la massima sincerità e trasparenza. Will Smith, che già in passato si era soffermato sull'argomento incuriosendo i suoi fan, è tornato a parlarne in un'intervista rilasciata a GQ, rivelando i dettagli del loro "patto" matrimoniale e ammettendo di stare finalmente in pace con se stesso.

Le confessioni private di Will Smith: "Sono un harem di donne"

"Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione", ha spiegato l'attore, "le esperienze, le libertà che ci siamo dati l'un l'altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore". Ecco svelato dunque il segreto di una delle coppie più longeve e amate dello show business americano. Will Smith e la moglie Jada sono sposati da quasi 25 anni e a quanto pare hanno trovato un equilibrio perfetto. Smith ha raccontato di essersi fatto aiutare ad una mental coach per arrivare a queste consapevolezze, superando gli ostacoli che il contesto socio culturale e la morale cristiana impongono. "All'inizio pensavo fosse una cosa orribile avere di questi pensieri", ha spiegato il protagonista di Man in Black, "poi ho ripulito la mia mente e ho capito che era giusto essere me stesso. Giusto pensare che Halle fosse attraente. Non mi rendeva una persona cattiva pensare che Halle fosse bellissima, anche se sono sposato".

Cosa ne pensa la famiglia Smith dei tradimenti

I tradimenti in casa Smith sono ormai un argomento sdoganato. Nel corso dell'estate 2029 Jada Smith aveva confessato pubblicamente al marito di averlo tradito con il rapper 27enne August Alsina, lasciandosi andare ad un racconto durante un suo show su Facebook. Tempo dopo, la figlia della coppia Willow Smith era intervenuta sull'argomento spiegando di appoggiare in tutto e per tutto la tesi del poliamore: "La monogamia è superata e ti costringe al tradimento. È meglio essere onesti e avere relazioni aperte con più persone", aveva spiegato davanti allo stupore della nonna ancorata ad un'idea classica di relazione a due. "Il poliamore invece è la chiave per la libertà".