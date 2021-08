“Yari Carrisi ha incontrato Ylenia”. Immediata smentita del figlio di Al Bano: “Notizia falsa” Dagospia lancia la bomba di un presunto incontro tra Yari e sua sorella Ylenia a Santo Domingo, dopo oltre 25 anni dalla sua misteriosa scomparsa a New Orleans. Nulla di vero, purtroppo. Lo stesso figlio di Al Bano e Romina Power si è affrettato a chiarire: “Notizia speculativa completamente falsa”. Yari sta però lavorando a un programma in onore di Ylenia.

A cura di Valeria Morini

"Yari Carrisi, figlio di Al Bano spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto", la notizia lanciata da Dagospia è una vera e propria bomba, che rischierebbe di ribaltare quanto si sa su un caso di cronaca doloroso e irrisolto dall'inizio degli anni 90. "Rischierebbe", per l'appunto, qualora fosse vero. Purtroppo invece, il figlio di Al Bano e Romina Power si è affrettato a smentire quella che è solamente una fake news, probabilmente frutto di un fraintendimento.

La smentita di Yari Carrisi

Yari, infatti, non ha mai parlato con la sorella. "Questa notizia speculativa è completamente falsa", ha scritto su Instagram Stories il secondogenito di casa Carrisi, che aveva vent'anni quando Ylenia scomparve. Nessun incontro a Santo Domingo, dunque, con lei che avrebbe spiegato di non voler tornare sotto la luce dei riflettori. La rivelazione è un nulla di fatto, con il cantante che precisa di avere semplicemente un progetto sulla sorella.

Ylenia era la persona più volta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando a un programma in suo onore.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Ciò non vuol dire che Yari si sia rassegnato del tutto alla teoria secondo cui Ylenia sarebbe morta. La prima figlia di Al Bano e della Power sparì improvvisamente a New Orleans a cavallo tra il 1993 e il 1994: da allora sono state numerose le indagini e le speculazioni sulla vicenda. La verità non è mai stata chiarita, anche se si ipotizza che la ragazza sia annegata nel Mississippi, in circostanze non chiarite. Su volontà di Al Bano, ne è stata dichiarata la morte presunta da parte del tribunale di Brindisi nel 2014. Al contrario, la madre Romina continua a sperare di trovarla. Ospite nel 2019 al Costanzo Show, Yari ha dichiarato di pensare che la sorella potrebbe essere ancora viva: "In realtà non ho mai ricevuto nessun tipo di prova al contrario, quindi perché dovrei seppellire mia sorella così velocemente, così facilmente? E comunque lei vivrà per sempre. Vivrà per sempre! Era una luce straordinaria! Ha alzato il livello umano nei miei occhi… È stato impossibile trovare qualcuno che fosse alla sua altezza. E che mi ispirasse così tanto".