Ylenia Carrisi, Romina Power celebra il suo compleanno: “51 anni, non smetterò mai di cercarti” Ylenia Carrisi oggi avrebbe festeggiato il suo 51esimo compleanno. Nonostante sia stata dichiarata la morte presunta, la madre Romina Power continua a cercarla e, in occasione di questo giorno speciale, le ha rivolto parole dolcissime.

A cura di Daniela Seclì

Romina Power celebra il compleanno di Ylenia Carrisi, figlia avuta dall'ex marito Al Bano. Nata il 29 novembre 1970, oggi avrebbe compiuto 51 anni. Scomparsa misteriosamente nella notte di Capodanno del 1994, è stata dichiarata la morte presunta. La madre, tuttavia, non ha mai smesso di cercarla e, negli anni ha pubblicato regolarmente le sue foto, sperando che qualcuno possa darle informazioni utili a ritrovarla.

Le parole di Romina Power per il compleanno di Ylenia Carrisi

Romina Power ha pubblicato sui social un dolcissimo messaggio di auguri per la figlia Ylenia Carrisi. La cantante e attrice, ha espresso quanto senta la sua mancanza e ancora una volta, ha ribadito che continuerà a cercarla con la determinazione di sempre:

"51 anni fa, Dio mi ha dato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di avere nostalgia di te, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti".

Anche Yari si è unito all'omaggio a Ylenia con due scatti inediti della sorella e un cuoricino tra le iniziali dei loro nomi.

Al Bano, Romina e la scomparsa di Ylenia Carrisi

La scomparsa di Ylenia Carrisi ha gettato un velo di dolore sul matrimonio di Al Bano e Romina Power. La coppia è finita nel tritacarne mediatico, che ha reso la vita impossibile anche ai loro figli. Nel 1999, si sono separati. Il rapporto inizialmente conflittuale tra i due, si è fatto via via più sereno, tanto che da alcuni anni sono tornati a esibirsi insieme. Lo scorso agosto, una nuova polemica ha rivoltato il coltello nella piaga della scomparsa di Ylenia. Si è diffusa, infatti, l'indiscrezione secondo la quale Yari avrebbe incontrato la sorella in gran segreto. La notizia è stata prontamente smentita dal diretto interessato. Poi, è intervenuto anche Al Bano che ha rivolto un appello ai media: "Purtroppo da anni c'è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace".