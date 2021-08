Scomparsa Ylenia Carrisi, Al Bano: “Non è vero che Yari l’ha incontrata, lasciateci in pace” Anche Al Bano, come Yari Carrisi e Romina Power, è intervenuto per esprimere la sua indignazione per la fake news circolata sul conto di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa in circostanze misteriose il 6 gennaio 1994. L’artista ha smentito che il figlio abbia incontrato Ylenia e ha chiesto rispetto per la sua famiglia.

A cura di Daniela Seclì

Nelle scorse ore, una notizia diffusa da Dagospia ha riaperto la ferita della scomparsa di Ylenia Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa misteriosamente il 6 gennaio 1994. Il sito, infatti, ha affermato che Yari – fratello di Ylenia – avrebbe incontrato segretamente la sorella a Santo Domingo:

"Yari Carrisi, figlio di Al Bano, spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori".

L'indignazione di Yari Carrisi e Al Bano

Yari Carrisi ha smentito la notizia sui social. Poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AdnKronos nelle quali ha espresso la sua indignazione per la diffusione di simili fake news: "Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso". Alle dichiarazioni di Yari Carrisi si sono aggiunte quelle di Al Bano:

"Rimango stupito. Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c'è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace".

Romina Power, invece, ha espresso la sua amarezza su Instagram: "Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare".

Yari sta realizzando un programma in memoria di Ylenia

Yari Carrisi, infine, ai microfoni di AdnKronos ha confermato di essere a lavoro su un programma che intende omaggiare la memoria di Ylenia, tramite gli elementi che la caratterizzavano. Il figlio di Al Bano e Romina Power ha anticipato: "È un programma televisivo di viaggio in memoria di Ylenia. Si chiamerà ‘YariYatry' che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano mia sorella, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza".