Il gossip della settimana relativo alla storia d’amore nata a sorpresa tra Nicolò Zaniolo e l’attrice Madalina Ghenea sembrerebbe arricchirsi. Secondo il settimanale Oggi, sarebbe incinta la ex fidanzata del campione, Sara Scaperrotta. Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato la notizia che resta nel campo delle indiscrezioni. Riservatissima, la ex compagna di Zaniolo non ha pubblicato nulla che fosse in grado di suggerire la gravidanza né ha fatto commenti a proposito della decisione del suo ex di ufficializzare la relazione con la statuaria attrice, sua nuova compagna.

Zaniolo: “Mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro”

Zaniolo, dopo avere ufficializzato la relazione con Madalina Ghenea, è intervenuto sui social per chiarire che la storia d’amore con l’attrice non avrebbe attinenza alcuna con il legame finito con la ex compagna storica Sara. “Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata, voglio chiarire una cosa”, ha specificato il giovane campione della Roma, “Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato”. Poi ha aggiunto:

Sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle. In questo momento penso solo a Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare. Sto lavorando per tornare più in forma possibile.

Chi è Sara Scaperrotta

Classe 1998, Sara ha 22 anni ed è nata e vive a Roma. Modella e influencer, studia Scienza della moda e del costume all’Università La Sapienza di Roma. A febbraio del 2019, per festeggiare San Valentino, Nicolò decise di rendere pubblica la loro storia d’amore. Sara compare spesso sui social al fianco del giovanissimo campione della Roma insieme al quale ha diviso un pezzo della sua vita. E che potrebbe continuare a far parte dei suoi giorni nonostante la separazione, se la notizia della gravidanza dovesse essere confermata.