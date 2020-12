Già da qualche giorno circolava la voce che tra Madalina Chenea e Nicolò Zaniolo ci fosse del tenero, niente di confermato fino a quando la modella non ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale menzionava proprio il campione della Roma. Sembrerebbe, quindi, che i due siano ufficialmente usciti allo scoperto e abbiano iniziato a frequentarsi.

La conferma di Madalina Ghenea

Dopo la fine della storia con la sua storia fidanzata, Sara Scaperrotta, il calciatore giallorosso era tornato su piazza e a quanto pare il suo tempo da single non è poi durato così tanto. Stando agli ultimi avvenimenti, infatti, sembra proprio che il campione abbia trovato nuovamente l'amore e l'altra metà della mela sarebbe Madalina Ghenea. La conferma arriva proprio dai social, rispondendo alla domanda di un fan "Ti posso baciare tutta 25h su 24?" la modella avrebbe coinvolto il calciatore scrivendo accanto al suo nome "Tu che dici?", un modo ironico per sapere la sua opinione. La risposta di Zaniolo, attualmente fermo dopo l'infortunio al ginocchio, è arrivata subito e sul suo profilo ha ripubblicato la storia della modella aggiungendo due emoji innamorate.

Madalina Ghenea già mamma di una bimba

Una conferma alle voci sul loro flirt. I due hanno dodici anni di differenza, lei infatti ha 32 anni ed è già mamma di una bambina, avuta con il magnate rumeno Matei Stratan nel 2017. In passato era già capitato che la modella rumena che nel frattempo si è fatta conoscere anche in Italia, per la sua partecipazione a Sanremo e anche per aver preso parte a programmi come Ballando con le stelle, avesse avuto relazioni con personaggi noti. Lo scorso anno, infatti, era stata vista insieme al rampollo Leonardo Del Vecchio, figlio di uno degli uomini più ricchi del nostro Paese, il patron di Luxottica. I due sarebbero stati insieme qualche mese, ma la loro storia è andata poi a scemare.