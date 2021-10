Zoe Cristofoli è incinta, Theo Hernandez diventerà papà Zoe Cristofoli e Theo Hernandez diventeranno genitori. Come rivela il settimanale Oggi, la modella e dj di Verona, in passato al centro dei gossip per il flirt con Fabrizio Corona, è incinta. Per il calciatore del Milan questo è decisamente un periodo da festeggiare: è risultato negativo al Covid dopo due settimane di isolamento e diventerà papà per la prima volta.

A cura di Elisabetta Murina

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez diventeranno genitori. La modella e dj di Verona, in passato al centro dei gossip per il flirt con Fabrizio Corona, è incinta. Ad annunciarlo è il settimanale Oggi. Dopo alcuni alti e bassi, tra i due è tornato il sereno tanto da decidere di mettere al mondo il loro primo figlio. E per il calciatore del Milan questo è decisamente un periodo da festeggiare: è risultato negativo al Covid dopo due settimane di isolamento e diventerà papà per la prima volta.

Come rivela Oggi, Zoe Cristofoli è in dolce attesa. La modella e dj di Verona, 25 anni, e il compagno Theo Hernandez diventeranno genitori per la prima volta. Per il terzino del Milan, 24 anni, è decisamente un periodo all'insegna delle belle notizie. Stando a quando riporta il settimanale, il calciatore è finalmente risultato negativo al Covid contratto durante il ritiro della Nazionale francese e a breve diventerà papà per la prima volta. La giovane coppia, secondo le rivelazioni, ha vissuto un periodo di crisi. Ora, però, dopo alti e bassi tra i due sembra essere tornato il sereno, tanto da spingerli ad allargare la famiglia. Non si sa ancora quale sarà il sesso del bebè e né la modella né il calciatore hanno ancora dato ufficialmente la notizia sui social.

La dedica di Zoe per il compleanno di Theo Hernandez

Il 6 ottobre scorso Theo Hernandez ha compiuto 24 anni e la compagna Zoe Cristofoli ho voluto celebrarlo con un romantico pensiero. Su Instagram, la modella ha pubblicato un post che ha spazzato via ogni presunta ipotesi di crisi tra i due: "Sei la mia vita! A te che sei il mio pazzo, il mio confidente, la mia spalla e il mio tutto", ha scritto sotto al posto. I due sono fidanzati da poco più di un anno e questa estate erano apparsi più innamorati che mai. E ora sembrano decisamente pronti ad allargare la famiglia accogliendo il loro primo genito.