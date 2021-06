Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più. A pubblicare un video che palesa la relazione tra i due è stato l’opinionista dell’Isola dei famosi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Poco prima, Zorzi aveva registrato un TikTok insieme all’amica Elettra Lamborghini sulle note del suo ultimo singolo. Per rimarcare la differenza, Tommaso ha quindi deciso di riprendere Stanzani nella stessa coreografia. Il video è stato girato a casa dell’opinionista. È evidente, quindi, che la loro sia diventata una storia importante.

Com’è cominciata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Un tweet è stato galeotto nella storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Nel corso di una puntata di Amici, il celebre influencer commentò una esibizione del ballerino, chiedendo scherzosamente a Maria De Filippi (che gli aveva fatto una sorpresa durante il GF Vip) di presentarglielo. A partire da quel momento si sono moltiplicati gli avvistamenti dei due insieme. Finché lo stesso Zorzi, in un video, aveva ammesso di stare frequentando una persona che stava sostenendo gli esami di maturità. Esami che Stanzani sta sostenendo in questo periodo.

Tommaso Stanzani presentato ad Aurora Ramazzotti

Che la storia tra i due sia importante lo dimostra la decisione di Tommaso di presentare il ballerino ad Aurora Ramazzotti, la sua migliore amica. I tre sono stati sorpresi insieme durante un pranzo a Milano. Zorzi aveva accuratamente evitato di includere Tommaso nelle foto probabilmente per non alimentare ulteriormente il chiacchiericcio nato intorno alla loro relazione. Ma la cautela si è interrotta oggi con la decisione di pubblicare un video del ballerino girato a casa sua. Per il momento, nessuno dei due ha commentato questo legame in corso ma è probabile che entrambi considerino la loro relazione importante al punto da poter essere ufficializzata.