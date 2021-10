Alberto di Monaco spiega perché Charlene non è ancora tornata a casa dai suoi figli Alberto di Monaco ha riferito in una recente intervista radiofonica che sua moglie, Charlene, sarà di ritorno nel Principato non appena avrà ultimato gli ultimi controlli i medici senza i quali non potrà lasciare il Sudafrica. La principessa, infatti, è stata colpita da un’infezione in seguito alla quale ha avuto diversi problemi di salute che hanno prolungato il suo soggiorno lontano da casa.

A cura di Ilaria Costabile

Sono sette mesi, ormai, che la principessa Charlene di Monaco, si trova in Sudafrica a causa di un'infezione che l'ha colpita poco dopo il suo arrivo nella terra natia, dove si era recata per seguire un progetto. A parlare delle sue condizioni di salute, è intervenuto il suo consorte Albero di Monaco, che intervistato da Radio Montecarlo, ha dichiarato che non è ancora chiaro quando la moglie potrà fare ritorno nel Principato: "Tornerà a casa molto presto".

L'ultimo controllo medico prima del rientro

Stando a quanto dichiarato dal principe, infatti, Charlene dovrebbe sottoporsi ad una visita in seguito alla quale sarà possibile stabilire se è opportuno organizzare il rientro, definitivo, a Monaco oppure è necessario aspettare dell'altro tempo affinché l'ex nuotatrice di stabilizzi completamente e possa far rientro a casa solo quando avrà ripreso le forze. Il Principe Alberto, intanto, aveva dichiarato che le condizioni di salute della sua consorte erano decisamente migliorate, dopo la preoccupazione dell'ultimo mese, durante il quale era nuovamente finita in ospedale a seguito di un collasso improvviso. La principessa era stata sottoposta, infatti, ad un'operazione, in seguito alla quale è rimasta del tempo sotto osservazione.

Le voci sul divorzio

Intanto non si placano le voci che volevano un imminente divorzio della coppia, dal momento che quasi un anno di distanza tra i due aveva destato non pochi sospetti, visti i trascorsi dei due che, infatti, non erano stati sempre idilliaci. Recentemente, come riportato da Vanity Fair, Alberto si era lamentato delle illazioni sul suo conto dicendo: "Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie".