Alena Seredova con la figlia Vivienne Charlotte, le nuove foto sono dolcissime Una splendida collezione di foto pubblicate da Alena Seredova che la mostrano insieme alla sua terza figlia, durante le vacanze estive a Forte dei Marmi. Nata dalla relazione di Alessandro Nasi dopo i due figli che Alena ha avuto da Buffon, la piccola Vivienne Charlotte ha compiuto un anno lo scorso maggio.

A cura di Valeria Morini

Alena Seredova regala ai suoi fan splendidi momenti di tenerezza insieme alla figlia Vivienne Charlotte, 1 anno. La showgirl di origine ceca ha pubblicato alcuni scatti meravigliosi che la mostrano insieme alla bambina, nata dall'amore con il compagno Alessandro Nasi. Il post (in basso) ha fatto ovviamente il pieno di like perché la biondissima bimba è semplicemente stupenda.

Vivienne Charlotte ha da poco compiuto un anno

Era il 19 maggio del 2020 quando Alena Seredova e Nasi salutavano l'arrivo di Vivienne Charlotte nella loro vita. Alena ha avuto la sua terza figlia a 41 anni, dopo 5 di relazione con il dirigente torinese legato sia per parentela che per questioni lavorative con la famiglia Agnelli. "Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura perché, dall’ultimo figlio, sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente", aveva detto la Seredova a Vieni da me. Ancora una volta ha scelto un nome esterofilo: i primi due figli, avuti dal matrimonio finito con Gianluigi Buffon, si chiamano Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Vivienne significa "vitale, che ha vita" (dal latino "vivus") e Charlotte è la versione femminile di Charles/Carlo, che significa "uomo libero".

Alena Seredova in vacanza a Forte dei Marmi

La Seredova sta trascorrendo le sue vacanze in una delle mete più gettonate dai vip: la classicissima Forte dei Marmi (Lucca), peraltro storica location di villeggiatura per la dinastia Agnelli. In questo periodo di pandemia in cui anche i personaggi famosi preferiscono trascorrere le vacanze in Italia ed evitare le mete esotiche, sono tanti coloro che hanno trascorso un periodo nella lussuosa località toscana. Tra loro, Chiara Ferragni e Fedez con i figli Leone e Vittoria, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Federica Panicucci e Marco Bacini.