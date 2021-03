Sul palco dell'Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo c'è anche Alessandra Amoroso. La cantante salentina, amatissima dal pubblico, sarà tra gli ospiti della kermesse durante la quarta serata. Attualmente la sua carriera continua a regalarle grandi soddisfazioni e successi, dopo l'ultimo singolo accanto a Emma, l'ex vincitrice di Amici sembra non aver tempo da dedicare all'amore, dal momento che dopo l'ultima relazione con Stefano Settepani, finita a gennaio dello scorso anno, la 34enne non ha nessuno al suo fianco.

Alessandra Amoroso è single

Dopo la storia d'amore con il produttore Stefano Settepani, conclusasi a gennaio dello scorso anno, la cantante ha deciso di prendersi del tempo da dedicare esclusivamente a sé stessa e alla sua carriera. La relazione con il noto produttore, come ha lei stessa dichiarato, è stata molto importante, i due sognavano di avere una famiglia insieme, ma qualcosa ha portato alla loro rottura. "Io e Stefano non stiamo più insieme da qualche mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace" aveva scritto la cantante, smentendo le voci divulgate ancor prima dell'annuncio ufficiale, che li volevano in crisi per delle incomprensioni irrisolvibili. In un'intervista rilasciata lo scorso settembre, Alessandra Amoroso si mostrava felice e sicura di sé e del suo futuro: "Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo".

Chi è Stefano Settepani, ex fidanzato e manager di Alessandra Amoroso

Un amore durato circa quattro anni quello con Stefano Settepani, 44enne milanese d'origine ma romano di adozione, produttore televisivo di Amici di Maria De Filippi. È proprio nella redazione del talent che era scoccato il colpo di fulmine con la cantante salentina, nel 2015, quando Alessandra aveva deciso di ritornare dove la sua carriera aveva preso il volo, proprio negli studi del talent di Canale 5. Lei aveva alle spalle il rapporto con Luca Di Salvatore, il suo storico fidanzato ritrovato dopo la vittoria ad "Amici" e l'incontro con Settepani si è verificato qualche mese dopo la chiusura. Lui era già separato, aveva alle spalle un matrimonio dal quale sono nati due figli e nel rapporto con la cantante si era sempre mantenuto molto riservato.