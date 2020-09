Non si è concluso amichevolmente il flirt tra Mario Balotelli e Alessia Messina. Il campione sarebbe stato legato per qualche tempo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu la scelta di Amedeo Andreozzi ma l’ultimo scambio social tra i due chiarisce che ogni proposito romantico è ormai abbandonato. È Alessia la prima a scagliarsi contro il suo ex. Pubblicando una segnalazione ricevuta a proposito della possibilità che fosse a casa di Mario, nonostante i rumors sulla rottura, la donna chiarisce: “La ragazza della foto non sono io. Avete sbagliato il tag”. Poi, lasciando intendere un certo fastidio di fronte alle foto di un’altra donna a casa del suo ex, aggiunge: “Grazie per avermi fatto vedere le foto di una nuova ragazza a casa della persona che avete nominato qui sotto. Grazie per tutte queste nuove notizie, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio”.

Mario Balotelli: “Perché la gente non accetta un rifiuto”

Pochi minuti dopo il primo post di Alessia, Mario replica attraverso il suo profilo Instagram. Nemmeno lui nomina mai l’ex corteggiatrice ma i riferimenti sono chiari. Tra le righe, il campione accusa la sua ex fiamma di essere alla ricerca di popolarità, proposito che avrebbe perseguito anche attraverso la loro breve relazione:

Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutte e tre assieme? Mah! La vita è bella, godetevela senza rompere le palle. Comunque, ragazzi, sono single da quasi tre anni quindi basta, please.

Alessia Messina pubblica i messaggi privati di Balotelli

Piccata, Alessia ha quindi replicato a Mario pubblicando i messaggi privati presumibilmente ricevuti dal campione il 17 settembre scorso, quando i due erano ancora vicini. Nel testo dei messaggi si legge: “Tu vedrai il vero Mario, Alessia. Sei tutto quello che voglio nella mia vita e in futuro. Capito, Alessia?”. Poi conclude così: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ho bisogno”.