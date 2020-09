Potrebbe già essere terminato il rapporto tra Mario Balotelli e Alessia Messina. La notizia che il calciatore fosse vicino all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era emersa solo da qualche giorno. Mario e Alessia avrebbero trascorso insieme le vacanze in Sicilia, terra dell’ex fidanzata di Amedeo Andreozzi. Fotografati insieme in più occasioni, sembravano stare vivendo una relaizone, confermata dallo stesso calciatore che, in una serie di tweet indirizzati al fratello Enock Barwuah, concorrente del GF Vip, aveva parlato di una “fidanzata” misteriosa. Nonostante le premesse, però, i due potrebbero essersi già allontanati.

Il post di Mario Balotelli è riferito ad Alessia Messina?

È stato un post di Mario Balotelli a far pensare a una rottura. Il campione, in una Instagram story, ha scritto: “Essere single non è una colpa. Essere fidanzati neanche. Ma conoscere una persona che dice di essere A quando, in fondo, è B lo è. Perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero lo merita e lo valorizza. In questo caso la colpa non è loro, ma nostra”. Parole che sembrerebbero alludere a una delusione.

Alessia Messina: “Ricomincio da me”

Dello stesso tenore il post pubblicato da Alessia Messina nelle stesse ore su Instagram. L’ex corteggiatrice non tagga Balotelli ma le sue parole sono chiare: “’Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri’. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe, non condannare. Questo vuol dire maturità. Ricomincio da me”. A meno di colpi di scena, quindi, la relazione tra i due potrebbe essersi interrotta. Per il momento, tuttavia, sia Mario che Alessia hanno preferito non fare nomi. D’altronde non avevano ancora ufficializzato la loro relazione. Ma a questo punto, se la frequentazione si fosse già interrotta, l’ufficialità non avrebbe più senso.