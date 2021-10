“Ambra Angiolini pagava l’affitto della casa di Allegri”, ecco come avrebbe scoperto il tradimento Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. In un nuovo servizio, il settimanale Chi ha svelato come l’attrice avrebbe scoperto il presunto tradimento dell’allenatore della Juventus. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal magazine, Ambra avrebbe pagato l’affitto della casa di proprietà del suo ex compagno, destinata a essere il loro nido d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Continua a tenere banco la notizia della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Il settimanale Chi, che per primo ha parlato della fine della loro storia d'amore durata 4 anni, ha aggiunto nuovi dettagli, svelando come l'attrice avrebbe scoperto il presunto tradimento dell'allenatore della Juventus e cosa sarebbe accaduto dopo l'addio.

Le prove del tradimento di Allegri trovate in auto

A scatenare le polemiche di questi giorni, è stata la scelta di Valerio Staffelli di consegnare ad Ambra Angiolini il tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Le legali dell'attrice hanno accusato l'inviato e il tg satirico di avere attuato "un'illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa".

Mentre la vicenda rischia di spostarsi in tribunale, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge nuovi dettagli. Secondo quanto riporta Chi, l'attrice avrebbe trovato le prove del tradimento in auto:

"Le nostre fonti – spiega Gabriele Parpiglia nel suo articolo – ci avevano raccontato di un'Ambra furiosa e con il cuore a pezzi, quando nell'auto del suo Max aveva trovato le prove di un tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese".

Inoltre, sostiene che il presunto tradimento sia avvenuto mentre Ambra e la figlia di 17 anni, stavano traslocando da Brescia a Milano.

"Ambra lascia la casa di Allegri per non incappare in azioni legali"

Il settimanale Chi aggiunge un altro dettaglio. Ambra Angiolini, infatti, sarebbe stata in procinto di trasferirsi a Milano, nella casa di proprietà di Massimiliano Allegri. Quello sarebbe stato l'appartamento in cui iniziare una vita insieme e dare una piega ancora più seria a un rapporto che si protraeva ormai da quattro anni. La rivista, tuttavia, aggiunge un particolare per certi versi bizzarro:

"Casa per la quale, a quanto pare, ad Ambra è stato chiesto di pagare l'affitto. Incredibile ma vero. […] Si ritrova nella casa di un uomo che non vede da mesi e che deve lasciare in tempi brevi per non incappare in azioni legali (il rischio c'è)".

L'attrice ora starebbe cercando una nuova sistemazione. Al momento i diretti interessati – che tra loro comunicherebbero solo tramite un amico in comune – non si sono espressi circa queste nuove indiscrezioni sul loro conto.