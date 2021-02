Ormai non si hanno più dubbi: Diletta Leotta e Can Yaman sono ormai una coppia a tutti gli effetti. La conduttrice sportiva e l'attore turco dopo le voci del flirt confermate con tanto di paparazzate, hanno deciso di mettere a tacere le varie voci e dare una certezza definitiva sulla loro storia. Il volto di Dazn ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dove si mostra accanto al divo di Daydreamer in un maneggio.

La foto pubblicata da Diletta Leotta

"C'era una volta" scrive la bella conduttrice accanto allo scatto, quasi a voler sottolineare di stare vivendo in una fiaba, evidentemente tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine che provano a viversi senza il timore di essere assediati dalle cronache rosa. Non è, però, la prima foto della coppia ufficialmente pubblicata, dal momento che il primo a postare uno scatto insieme, ma disattivando immediatamente i commenti è stato proprio Can Yaman con tanto di didascalia tutt'altro che favolistica, dal momento che ha scritto: "Coppia pericolosa", in conformità con la foto in cui entrambi hanno assunto, giocosamente, un atteggiamento minaccioso, pronti per il poligono.

Tra paparazzi e indizi sui social

La coppia deve essersi arresa davanti alle pressioni dei fan e anche dei paparazzi che non li lasciavano in pace e, quindi, ha deciso di rendere nota la loro frequentazione. Vero è che, in ogni caso, non erano mancati gli indizi disseminati tra i social, da commenti, like, foto degli stessi posti e frasi che lasciassero intendere che tra i due ci fosse effettivamente del tenero. Ed ecco quindi che, dopo l'ennesimo scatto pubblicato dal settimanale Chi, dove i due sono stati immortalati a cena insieme, sorridenti e felici, non c'era più motivo di nascondersi, quindi a distanza di qualche giorno non poteva che arrivare la conferma che tutti aspettavano.