Angela Nasti è single, la storia d’amore con Kevin Bonifazi è ufficialmente finita Angela Nasti e Kevin Bonifazi si sono lasciati. Dopo due anni e numerosi alti e bassi, la storia d’amore tra l’influencer e il calciatore del Bologna è ufficialmente finita.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi si sono lasciati. Dopo due anni e numerosi alti e bassi, la storia d'amore tra l'influencer, ex tronista di Uomini e Donne, e il calciatore del Bologna è giunta ufficialmente al capolinea. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram.

L’ultima foto di Angela Nasti e Nicolò Bonifazi su Instagram

Angela Nasti ha fatto sapere via Instagram che la storia con Kevin Bonifazi, calciatore del Bologna, è definitivamente finita. Rispondendo a un follower che le chiedeva: "Ma ti sei lasciata?", l'influencer ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla sua vita sentimentale: "Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata”. Sui social, l'ultima foto della coppia risale a questa estate, durante una romantica vacanza in Spagna.

La storia d'amore tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi

La relazione tra Angela e Kevin è iniziata nel 2019. All'epoca, l'influencer 22enne aveva appena terminato la sua esperienza a Uomini e Donne, dove aveva scelto il corteggiatore Alessio Campolo. Il loro rapporto, però, era durata solo qualche settimana e subito dopo Angela si era avvicinata a Kevin. Agli inizi della frequentazione, lei aveva pubblicato un post su Instagram scrivendo: "Mi sento così felice". E aveva ricevuto anche l'approvazione e gli auguri della sorella maggiore Chiara, nota influencer. In questi due anni, il calciatore e l'ex tronista hanno vissuto numerosi alti e bassi. Si sono lascati e ripresi, l'ultimo ritorno di fiamma risale a gennaio 2021. Questa volta però, quasi un anno dopo aver deciso di riprovarci, è arrivata la rottura ufficiale. E stando alle parole usate da lei, sembrerebbe del tutto definitiva.