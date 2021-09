Anna Tatangelo e Livio Cori nel primo scatto social insieme Anna Tatangelo e Livio Cori ormai non si nascondono più. I due sono più affiatati che mai e lo fanno vedere anche tramite social, dove proprio di recente la cantante ha pubblicato uno scatto che la vede insieme al suo nuovo compagno, mostrando così la loro complicità dopo mesi di gossip e di incontri nascosti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Livio Cori e Anna Tatangelo, ormai, è amore a tutti gli effetti e i due non si nascondono più, come dimostra il primo scatto ufficialmente pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram. I due, abbracciati al sole, si godono gli ultimi giorni di relax e non mancano schermaglie simpatiche sotto il post in cui l'artista prende in giro il compagno per le sue scarse abilità fotografiche, da cui cerca di difendersi rispondendo con ironia: "Avrei potuto fare peggio" scrive in un commento.

La prima foto sui social

Dopo la prima paparazzata del settimanale Chi, dove i due sono stati colti di sorpresa al mare, quando della loro storia si parlava come un gossip e nulla di più, la relazione tra i due cantanti è venuta allo scoperto, quasi in contemporanea con le immagini di Gigi D'Alessio e della sua nuova dolce metà che lo renderà padre per la quinta volta. I due già si conoscevano, anche per motivi lavorativi e poi è scoppiata la passione, a cui però come nessuno dei due ha ancora voluto dare un vero e proprio nome, un'etichetta a questo rapporto che per ora procede a gonfie vele e che, a piccoli passi, si sta facendo largo anche insinuandosi sui social.

La rinascita di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo sta affrontando un periodo di piena rinascita, con l'uscita anche del suo nuovo album "Anna Zero" che ha rilanciato il suo ritorno sulla scena musicale. Tra le varie collaborazioni dell'album ci sono anche quelle con esponenti della scena rap napoletana, come ad esempio Geolier. La cantante, che adesso si misurerà con una nuova avventura, dal momento che le è stata affidata la conduzione di un programma nella domenica pomeriggio di Canale 5, dove parlerà proprio d'amore e di coppie, cercando di entrare in profondità e non lasciarsi influenzare solo dal gossip e dal chiacchiericcio.