Anna Tatangelo e Livio Cori, l’amore è ufficiale: primo video social con il fidanzato Anna Tatangelo esce allo scoperto con Livio Cori, rapper napoletano. Per la prima volta i due si mostrano insieme in un video su Instagram, tra scherzi e baci. La coppia appare molto affiatata, mentre è ormai lontano il ricordo dell’ex Gigi D’Alessio, che sta per avere il suo quinto figlio da Denise Esposito.

A cura di Valeria Morini

Anna Tatangelo esce per la prima volta allo scoperto con il nuovo fidanzato Livio Cori sui suoi social. La cantante ha pubblicato un video in cui si diverte a scherzare con lui e con alcuni amici, rompendo una volta per tutte il silenzio dopo mesi in cui aveva preferito non esporre la sua vita privata. Le tenerezze che si scambiano non lasciano più adito a dubbi. I due erano già apparsi insieme, beccati dai paparazzi al mare. Inoltre, tra Cori e la Tatangelo c'era stato uno scambio di dolci messaggi social, ovviamente passato tutt'altro che inosservato.

Chi è Livio Cori

Il nuovo video, però, dimostra in modo definitivo che i due fanno sul serio. Nato a Napoli il 12 marzo 1990 (ha tre anni in meno della Tatangelo), originario dei Quartieri Spagnoli, Livio Cori è un rapper della scena underground che ha presenziato anche al Festival di Sanremo nel 2019, accompagnando Nino D’Angelo nel pezzo Un’altra luce. Gira voce che ci sia lui dietro Liberato, il rapper dall'identità sconosciuta. La sua risposta: "Non sono io Liberato, ma se lo fossi non ve lo direi". Cori è apparso nella terza stagione della serie televisiva Gomorra, per cui ha fornito il brano Surdat. Il suo primo album in studio, del 2019, è Montecalvario (Core senza paura), seguito da Femmena (2020). Ha collaborato tra gli altri anche con Ghemon e Neffa.

L'addio a Gigi D'Alessio, che sta per diventare papà

La lunghissima relazione tra la Tatangelo e Gigi D'Alessio, da cui è nato il figlio Andrea, è dunque archiviata per sempre. Finita ufficialmente nel 2020 dopo ben quindici anni insieme, è solo un bel ricordo per entrambi, che hanno ormai voltato pagina. Se lei è impegnata con Cori, D'Alessio si è legato alla giovane Denise D'Esposito, che aspetta già un figlio da lui. Sarà il quinto, dopo Claudio, Ilaria e Luca nati dalla ex moglie Carmela Barbato, oltre ad Andrea.