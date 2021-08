Anna Tatangelo pubblica foto in bikini, il fidanzato Livio Cori si espone: “Il blu ti dona” È la prima volta che il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, il cantante Livio Cori, si espone sui social per commentare una sua foto. Bikini mozzafiato e parte l’elogio: “Il blu ti dona”, al quale la cantante di Sora risponde con tre cuori blu. La loro relazione è stata in qualche modo ufficializzata dalle foto del settimanale Chi, insieme a quelle che ritraggono Gigi D’Alessio con la compagna Denise Esposito, incinta al sesto mese.

A cura di Redazione Spettacolo

È la prima volta che il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, il cantante Livio Cori, si espone sui social per commentare una sua foto. Bikini mozzafiato e parte l'elogio: "Il blu ti dona", al quale la cantante di Sora risponde con tre cuori blu. La loro relazione è stata in qualche modo ufficializzata dalle foto del settimanale Chi, insieme a quelle che ritraggono Gigi D'Alessio con la compagna Denise Esposito, incinta al sesto mese.

Cosa ha detto Anna Tatangelo di Livio Cori

Né Anna Tatangelo né Livio Cori infatti hanno mai commentato pubblicamente la loro relazione. Solo lei si è sbilanciata in una recente intervista fatta su Rai2 a Belve di Francesca Fagnani, parlando di un uomo che le sta donando serenità, nonostante "amore sia un parolone":

Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo.

Le foto di Gigi D'Alessio e Denise Esposito incinta

In questo clima fatto di accenni e mancate conferme satellitano i due cantanti, che hanno iniziato una relazione quando l'amore con Gigi D'Alessio era diventato una storia del passato. Un figlio di nome Andrea farà da collante per tutta la vita, per il resto entrambi hanno trovato la serenità altrove. Le foto di D'Alessio con Denise in barca rivelano la tenerezza dei primi mesi di gravidanza e l'unione che in nemmeno un anno ha sedimentato a tal punto da spingerli a mettere su famiglia.

I progetti futuri di Anna e Gigi

Il settimanale ha anche precisato che per agevolare l'avvocato napoletano, Gigi si trasferirà in una villa a Posillipo, abbandonando per un po' di tempo la sua Amorilandia, la dimora romana a lui tanto cara. Cosa che non sarebbe andata giù alla Tatangelo, contrariata anche dall'essere stata l'ultima a sapere del quinto figlio in arrivo. Nel frattempo l'amore con Livio Cori sembra andare a gonfie vele e si è alimentato del sole della Puglia, meta gettonatissima dai vip nostrani.