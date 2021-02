Antonino Spinalbese commenta per la prima volta la gravidanza di Belén Rodriguez sui social. La showgirl argentina è l'hair stylist hanno ufficializzato la notizia del bebè in arrivo, in un'intervista rilasciata a Chi e ora sono pronti a condividere anche con i follower questo momento felice della loro relazione. Spinalbese ha pubblicato una foto che lo ritrae con Belén Rodriguez, accompagnata da un tenero riferimento alla gravidanza.

Spinalbese commenta la gravidanza di Belén Rodriguez

Antonino Spinalbese è molto riservato. Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha chiarito di avere vissuto con una certa difficoltà la notorietà che gli è piombata addosso a seguito della sua relazione con Belén Rodriguez. La sua priorità è soprattutto quella di proteggere sua madre e sua sorella da una visibilità indesiderata e che, a volte, si rivela anche molesta. Dato il suo desiderio di vivere le questioni private tra le quattro mura di casa, non sorprende che solo oggi – quando Belén è al quinto mese di gravidanza – se la sia sentita di commentare per la prima volta il fatto che stia diventando padre. Antonino Spinalbese ha pubblicato su Instagram due foto che ritraggono la sua ombra e quella di Belén proiettate sul marciapiede. L'hair stylist ha accompagnato lo scatto con una breve didascalia: "Tre ombre, tre cuori", alludendo al bebè che tra quattro mesi potranno stringere tra le loro braccia.

Un bebè fortemente voluto, per Belén è una femmina

Belén Rodriguez, che su Instagram ha ringraziato tutti per la pioggia di auguri che l'ha sommersa, ha dichiarato al settimanale Chi che il bebè è stato fortemente desiderato. È convinta che sia una femminuccia: "Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Ogni volta che esce un articolo su di me si parte sempre dal passato e sembra che sia una donna instabile ma ci ho messo tanto a togliermi il dolore di dosso". E Antonino Spinalbese le ha fatto eco, dicendo di essere pronto a sposarla: "Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre".