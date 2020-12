Arisa è finalmente uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma Andrea Di Carlo, suo manager e autore televisivo. A far infiammare il gossip ci aveva pensato Rudy Zerbi, stuzzicando la collega dietro alla cattedra di canto ad Amici: "Arisa è fidanzata!". La cantante, che in passato è stata legata a Giuseppe Anastasi, autori di suoi diversi brani, e a Lorenzo Zambelli, suo ex manager, ha preferito restare riservata, fino ad ora. Arisa è infatti apparsa sul profilo Instagram di Di Carlo, che ha pubblicato tra i post lo scatto di un bacio rubato e nelle Stories un selfie di coppia allo specchio: "A Natale".

Chi è Andrea Di Carlo

Andrea Di Carlo è un manager ed autore televisivo. È il titolare della Adc Management, agenzia che segue Arisa ed altri artisti del mondo dello spettacolo. Ha lavorato come autore per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Andrea Di Carlo e Arisa si sarebbero quindi conosciuti in ambito professionale, per poi diventate una coppia.

Il gossip lanciato ad Amici da Rudy Zerbi

Ci aveva pensato Rudy Zerby, dietro alla cattedra di canto, a punzecchiare la curiosità dei suoi fan. "Arisa è fidanzata", ha spifferato il collega ad Arisa in veste di professoressa ad Amici, in diretta durante un daytime del programma. "Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente", gli ha risposto la cantante, "Non dire le mie cose!". Se in un primo momento la coppia ha preferito tenere il loro rapporto lontano dalle luci dei riflettori, ora sembrano quindi averlo reso ufficiale.

È finita con Lorenzo Zambelli

Dopo nove anni sembra quindi davvero finita la storia d'amore con Lorenzo Zambelli, suo manager e imprenditore friulano, con cui la cantante ha avuto un rapporto molto intenso, ma altalenante. "Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci", aveva detto la cantante, pizzicata dal settimanale Vero sotto il sole della Sardegna insieme a Zambelli la scorsa estate. Eppure le cose tra loro sembravano andare bene, ad agosto avevano persino raccontato di voler diventare genitori: "Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe molto piacere", aveva detto Arisa, oggi tra le braccia di Andrea.