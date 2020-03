Armando Incarnato non ha fatto in tempo a tornare a Uomini e Donne dopo la sfuriata di Maria De Filippi che è tornato a litigare. Questa volta il protagonista del trono over si è scagliato contro gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari ai quali ha rimproverato di averlo dipinto nel peggiore dei modi. E pare non abbia intenzione di lasciare la trasmissione: si è rimesso al giudizio della conduttrice che gli ha consentito di tornare in studio.

Le scuse di Armando Incarnato a Maria De Filippi

“Approfitto di questa situazione per chiedere scusa per l’altra volta. Penso che tu abbia tutelato le donne e le lacrime di una donna” ha detto Armando rivolto alla padrona di casa. Veronica Ursida, credendo si stesse scusando con lei, ha fatto sapere di non averlo perdonato: “Non accetto le tue scuse. Il giorno in cui è andata in onda la puntata hai fatto una storia sul tuo profilo Instagram parlando di lacrime finte”. "Sì, perché le tue erano finte. Penso che Maria abbia difeso le lacrime di una donna, non le tue perché Maria non ti conosce come non conosce me. Ho chiesto scusa solo perché non ho avuto tatto” ha aggiunto ancora Armando, specificando di non volere retrocedere in merito a quanto dichiarato qualche giorno fa.

La lite con Gianni Sperti e Tina Cipollari

“Maria difendeva le lacrime delle donne che hanno pianto a causa tua. Il finale era esasperato” è sbottato Gianni Sperti, rimproverando ad Armando di avere sbagliato i toni “Con tutto quello che ha combinato qua dentro ha anche il coraggio di fare la vittima quando il carnefice è lui. Esce con le donne, fa in modo che si fidino di lui, loro gli raccontano delle cose e poi lui le ricatta”. Tina Cipollari si è detta d’accordo con il collega: “È vero quello che dice Gianni perché lui, quando chiude le storie, poi racconta tutto quello che queste donne gli hanno detto. Hai una maschera che metti di fronte alle donne e poi le maltratti. È assodato che non è amico delle donne. Lui è un baggianaro”. “Ancora? Ma come ti permetti?” ha chiesto Armando, ormai vicino a esplodere. Rimprovera agli opinionisti di avergli cucito addosso un’immagine che non risponderebbe al vero: