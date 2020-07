Conclusa ormai da settimane l'ultima stagione di Uomini e Donne, in attesa dell'arrivo della nuova edizione a settembre, i fan della trasmissione si interrogano con curiosità sull'andamento della frequentazione tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. La loro è stata la storia più chiacchierata dell'ultima fase di UeD 2019-20, in virtù della grande distanza anagrafica: tra i due ci sono ben 44 anni di differenza, dal momento che lui ne ha 26 e lei 70. Gli ultimi aggiornamenti in merito arrivano proprio da Vivarelli.

Cosa è successo dopo Uomini e Donne

Dopo la chiusura di Uomini e Donne, Nicola venne avvistato a Torino, la città di Gemma. Si chiarì in seguito che il ragazzo era lì per altri motivi. Si parlò quindi di vacanze insieme, a dimostrazione di un interesse reciproco a conoscersi davvero fuori dal programma, ma Nicola intervenne su Fanpage.it smentendo: "Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma anche nella nostra bella Italia e se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno non esiterò ad organizzare qualcosa di speciale ma per ora non ci sono vacanze né stanze di albergo prenotate!". Qualcosa è cambiato da allora?

Gemma e Nicola non si frequentano

Ebbene, come lascia intendere l'assenza di foto di coppia sui social, Gemma e Nicola non si stanno frequentando. Vivarelli, che già giorni fa parlava di difficoltà legate alla distanza, ha rotto il silenzio chiarendo in un video che la Galgani avrebbe rifiutato i suoi inviti. Il giovane si trova ospite da amici in una villa da sogno, ma la Dama torinese non è con lui. Sarebbe dunque la stessa Gemma a non voler iniziare un'autentica relazione, mentre lui, invece, si conferma interessato a lei e desideroso di vederla.