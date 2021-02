Non è passata inosservata, agli occhi del fan più attenti, la reazione di Alena Seredova a un commento ben poco lusinghiero che un follower ha dedicato al suo ex marito Gianluigi Buffon. Non è certo la prima volta che qualcuno attacca il calciatore per la scelta di lasciare la showgirl ceca e legarsi alla conduttrice e giornalista Ilaria D'Amico. Stavolta, però, a suscitare un certo scalpore sul web è stata proprio la risposta della Seredova.

Il commento contro Buffon-D'Amico e la risposta di Alena Seredova

A margine di una bellissima foto di Alena, un utente ha infatti posto in commento che vuole complimentarsi con il fascino della Seredova ma non è certo gratificante per il suo ex e per la D'Amico: “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. Tra le varie risposte, si nota anche quella della Seredova, che appone l'emoticon di un sorriso. La reazione suona come una frecciatina all'ex Buffon alla sua compagna, anche se siamo certi che l'intenzione della Seredova non fosse quella di criticare la coppia quanto piuttosto quella di ringraziare il suo fan per il complimento.

La storia Seredova-Buffon-D'Amico

Ripercorriamo la vicenda che tanto fece parlare il gossip alcuni anni orsono. La Seredova si è legata a Gianluigi Buffon nel 2005. La coppia ha avuto due figli, David Lee Buffon e Louis Thomas, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009, e nel 2011 ha scelto di unirsi in matrimonio. Tre anni dopo, però, le nozze sono naufragate, dopo l'arrivo di Ilaria D'Amico nella vita di Buffon. "Ho saputo del tradimento dalla radio", raccontò Alena. Dolori e rancori però appartengono ormai al passato e i rapporti con Buffon sono ormai molto distesi. Se lui è ancora felicemente legato alla D'Amico, che gli ha dato il figlio Leopoldo Mattia nel 2016, la Seredova ha trovato la serenità al fianco del manager Alessandro Nasi. Il loro idillio dura ormai dal 2015 e nel 2020 i due sono diventati genitori della piccola Vivienne Charlotte.