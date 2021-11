Belen e Antonino ancora in crisi? La showgirl si lascia andare a uno sfogo su Instagram Un commento su Instagram di Belen ha dato nuovamente slancio alle speculazioni sulla situazione tra la showgirl e Antonino Spinalbese padre di Luna Marí.

Nelle scorse settimane il gossip si è riempito delle voci sulla situazione sentimentale di Belen Rodriguez e del compagno Antonino Spinalbese. Da tempo si parla di una crisi tra i due, che pochi mesi fa hanno avuto la loro prima figlia insieme, Luna Marí, eppure poche settimane fa pareva che la situazione fosse migliorata. Dopo che voci di una crisi si erano rincorse, senza che nessuno dei due, però, spiegasse quale fosse realmente la situazione, un servizio di Chi dava l'impressione che i due avessero superato un momento complesso che, però, stando sempre al giornale diretto da Alfonso Signorini, non avrebbe mai portato all'idea di una rottura definitiva, ma a un allontanamento fisico per un po' di tempo, sì.

Nei giorni scorsi, però, i fan della coppia hanno ricominciato a speculare sulla possibilità che la crisi, in realtà, non fosse mai passata, soprattutto a seguito di un post della showgirl e di un commento dato a una fan. Belen, infatti, aveva postato l'immagine di un mare leggermente mosso, foto in bianco e nero scattata da lei, con un commento: "Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima". Una didascalia d'accompagnamento che poteva anche restare nel novero delle frasi emozionali con cui spesso vediamo accompagnate foto su Instagram, specie quelle di mare e onde, sennonché Belen ha anche voluto rispondere a un commento arrivato sotto la foto.

Un'utente, infatti, ha scritto: "Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato", al che la showgirl e presentatrice ha replicato: "Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa". In questa risposta qualcuno ha visto il possibile riferimento alla storia con Spinalbese che qualche settimana fa, stando sempre ad alcune fonti vicine alla famiglia, si sarebbe allontanato da casa per tornare a La Spezia fino al ritorno a Milano e a una cena pacificatrice, al ritrovamento della serenità.