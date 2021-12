Belen e Antonino Spinalbese, ma quale crisi: “Noi due non ci siamo mai lasciati” Le foto su Chi mostrano Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ancora insieme, a passeggio nel parco sotto casa, a Milano, con la piccola Luna Marì.

La crisi c'è stata, avanza il settimanale Chi, ma è stata superata. Il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini firma un servizio con le nuove immagini di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a passeggio per il parco comunale sotto casa, a Milano con la piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio. Belen Rodriguez, storicamente allergica ai paparazzi, è apparsa questa volta disponibile a lasciarsi fotografare. È la prima volta.

Le parole di Belen Rodriguez

La passeggiata di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Luna Marì è durata "diciotto minuti esatti", scrive ancora il magazine, il tempo necessario per un fotografo di lanciarle la domanda fatidica: "Allora, Belen, siete tornati insieme?". Lei risponde direttamente: "Noi due non ci siamo mai lasciati". E anche Antonino allora sorride e scambia con lei uno sguardo molto complice.

Le foto dal servizio di "Chi"

Il gossip su Belen Rodriguez

Ma è stata una settimana molto dura per Belen Rodriguez che si è vista accreditare numerosi flirt negli ultimi tempi. Prima, un clamoroso ritorno di fiamma – l'ennesimo – con Stefano De Martino, che prestò sarà impegnato con il primo show tutto suo (Bar Stella). Poi, altrettanto clamoroso, il presunto flirt con l'uomo del momento, il frontman della band del momento: Damiano David dei Maneskin. Proprio Belen Rodriguez ha pensato di replciare a mezzo Instagram per calmare le acque e mettere un punto, precisando di conoscerli tutti e di essere molto amica di tutti: "Ci conosciamo da sempre". Nulla di nuovo sotto al sole, sempre il solito pettegolezzo, anche questa volta. E allora, tutte le congetture, tutte le gossippate, lasciano almeno per adesso il tempo che trovano: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme e si godono la felicità del nuovo arrivo, cinque mesi a Natale, la splendida Luna Marì Spinalbese.