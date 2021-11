Belén Rodriguez frequenta Damiano David? La showgirl e il cantante svelano la verità sul gossip Secondo un’indiscrezione circolata nei giorni scorsi, Belén Rodriguez starebbe frequentando Damiano David, frontman dei Maneskin. La showgirl e il cantante hanno fatto chiarezza.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, è serpeggiata un'indiscrezione decisamente improbabile. L'ex isolana Deianira Marzano, ha fatto sapere di avere appreso da un amico legato all'ambiente di X Factor, che Belén Rodriguez frequenterebbe Damiano David, frontman dei Maneskin. Il pettegolezzo su un presunto coinvolgimento sentimentale appare infondato, soprattutto alla luce della situazione privata dei diretti interessati che in queste ore hanno commentato il gossip.

Belén Rodriguez replica al gossip sul flirt con Damiano David

Partiamo da Belén Rodriguez. Archiviato il matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina si è legata ad Antonino Spinalbese, hair stylist con la passione per la fotografia. I due hanno anche avuto una bambina, Luna Marì. Negli ultimi tempi, secondo le indiscrezioni, la coppia starebbe attraversando un momento di crisi. Ammesso che sia vero, non è di certo legata a Damiano David. Una utente, infatti, ha chiesto a Belén se sia fidanzata con il cantante. La risposta della showgirl non ha lasciato spazio a dubbi: "Ma no! Siamo amici e li stimo da morire da sempre". Dunque, tra Belén Rodriguez e Damiano David c'è una semplice amicizia.

Damiano David smonta l'indiscrezione su Belén Rodriguez

Dal canto suo, Damiano David è felicemente fidanzato da oltre quattro anni con Giorgia Soleri e sembra che nel loro orizzonte ci sia anche la convivenza. La risposta del cantante all'indiscrezione che lo riguarda è stata più sibillina rispetto a quella di Belén Rodriguez. Damiano ha pubblicato una foto che lo ritrae con una smorfia sul viso mentre guarda il cellulare. La didascalia recita: "Sto leggendo un sacco di stron**te". Facile credere che si stesse riferendo proprio al gossip lanciato da Deianira Marzano. Insomma, al momento sembra proprio che non ci sia alcun flirt in corso tra il cantante e la showgirl argentina.