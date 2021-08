Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Mari: “Antonino è il mio posto nel mondo” Nella prima intervista dopo il parto rilasciata alla rivista Chi, Belen racconta la gioia di diventare mamma per la seconda volta: “Mia figlia era nel mio destino”. Il suo amore per Antonino sul quale i più scettici non avrebbero mai scommesso, dura e sembra più solido che mai e la scelta della showgirl argentina di mettere la sua felicità nelle mani del giovane hair stylist si rivela una delle migliori della sua vita: “Antonino era il mio desiderio”.

A cura di Giulia Turco

La vita di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese finalmente genitori è colma di gioia. Luna Mari è nata da poco meno di un mese, ma i loro profili social sono già colmi di foto e video della piccola, che è bellissima. Il loro amore, sul quale i più scettici non avrebbero mai scommesso, dura e sembra più solido che mai e la scelta della showgirl argentina di mettere la sua felicità nelle mani del giovane hair stylist si rivela una delle migliori della sua vita. Nella prima intervista dopo il parto rilasciata alla rivista Chi, Belen racconta la gioia di diventare mamma per la seconda volta: "Mia figlia era nel mio destino".

Belen ha ritrovato la serenità al fianco di Antonino Spinalbese

Sono giorni speciali, delicati e intrisi di una intimità dolce quella che stanno trascorrendo Belen e Antonino insieme alla piccola Luna Mari sull'isola di Alberarella, un'oasi di relax che la showgirl raggiunge nei momenti di stacco dal lavoro, quello in tv che non ha mai abbandonato e che pochi giorni dopo il parto l'ha riportata negli studi di Tu sì que vales per registrare gli appuntamenti della prossima edizione. Può affrontare tutto Belen ora che nella sua vita c'è la serenità che cercava. "Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto", confida alle pagine di Chi. "Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo cambiano e cambiano le nostre esigenze", continua la showgirl. "A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene".

Antonino Spinalbese è pronto alle nozze con Belen

Lui, 26 anni, è più innamorato che mai delle donne sella sua vita: "Chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni", non ha timore di confessare alla stampa, ora che nonostante la sua giovane età è padre di una bambina. "Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio", ammette ironicamente per sdrammatizzare. "Dal 4 agosto dell'anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere". Al momento non sembrano esserci piani concreti per i fiori d'arancio, Belen d'altronde ha ancora da sciogliere la questione burocratica del divorzio da Stefano De Martino, che al momento ha ritrovato la sua serenità da papà single del piccolo Santiago.