Belén Rodriguez è sempre più innamorata del suo compagno Antonino Spinalbese. In queste ore, l'hair stylist ha festeggiato il suo compleanno. Ha compiuto 26 anni. La showgirl ha celebrato questo giorno speciale al suo fianco. Poi, ha pubblicato sui social una lunga dedica nella quale traspare non solo l'amore che prova per lui, ma anche l'impatto positivo che l'uomo ha avuto sulla sua vita.

La dedica di Belén ad Antonino Spinalbese

Belén Rodriguez ha condiviso con i suoi follower, uno scatto che la ritrae tra le braccia di Antonino Spinalbese. Ha accompagnato la foto in bianco e nero con una dedica nella quale ha evidenziato quanto Antonino Spinalbese sia meritevole di ottenere tutta la felicità possibile. Belén Rodriguez ha anche espresso la sua gratitudine per avere incontrato un uomo come lui:

"Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade. Tua…Belen".

L'indiscrezione sulla gravidanza di Belén Rodriguez

Nelle ultime settimane si sono rincorse le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Belén Rodriguez. L'occhio attento del gossip è ormai puntato su di lei, che per il momento non ha confermato né smentito le voci della cicogna in arrivo. Così, c'è chi ha notato i braccialetti antinausea che la showgirl indossava in una foto e lo ha letto come un prezioso indizio. E c'è chi, come Santo Pirrotta, si è spinto a svelare addirittura il sesso del bebè: "Belén aspetta una bambina". Fino a quando non saranno i presunti futuri genitori a parlare, però, si tratterà sempre e solo di un'indiscrezione.