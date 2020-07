Vacanze a Ibiza per Belén Rodriguez, partita alla volta delle Baleari insieme all’insperabile amico Mattia Ferrari e al piccolo Santiago, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Ed è dall’isola tanto cara alla showgirl, che la sceglie frequentemente per le sue vacanze, che Belén regala il primo topless (o quasi) dell’estate 2020. “Ops” si legge nella didascalia dell’ultimo scatto postato sul suo frequentatissimo profilo Instagram, una foto che permetterà all’argentina di mettere a segno un altro record di like.

𝙾𝚙𝚜… A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Jul 19, 2020 at 9:57am PDT

L’amicizia con Salvatore Angelucci

Di recente, accanto a Belén compare spesso un altro volto noto e caro al pubblico del piccolo schermo. Si tratta di Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne che scelse in tv Paola Frizziero dando vita a una specie di real-soap-opera che appassionò milioni di spettatori nell’arco di qualche anno. Con lui c’è l’inseparabile fidanzata Alessandra Gallocchio, sua compagna da diversi anni e grande amica di Karina Cascella, altra ex di Salvatore.

Sparisce Gianmaria Antinolfi

Chi invece ha fatto perdere le sue tracce dopo quel primo bacio fotografato a Capri è Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con il quale Belén ha vissuto un breve flirt. Dopo il compleanno a Napoli e il weekend che i due si sono regalati nelle ore successive, dell’imprenditore non si è più avuta alcuna notizia. “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere” aveva detto Belén all’indomani delle foto di quel bacio, un po’ per fare il verso all’ex marito Stefano De Martino e un po’ per contestualizzare l’importanza del legame con Antinolfi. Un modo per far sapere al pubblico di non essersi ancora innamorata dopo la separazione con l’ex marito e che quella con Gianmaria, sebbene piacevole, potrebbe essere stata solo una parentesi amorosa e non l’inizio della sua prossima storia d’amore importante.