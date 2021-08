Belén sgridata dal figlio Santiago: “Ti fai tremila foto al giorno” Alle volte può succedere che genitori e figli possano scambiarsi i ruoli, ed è così che i bambini assumo atteggiamenti da adulti. Sembra proprio quello che è successo a Santiago e Belén Rodriguez, quest’ultima redarguita dal figlio perché ritiene che si scatti troppe foto al giorno. Ovviamente la showgirl non poteva che replicare, ironicamente, a questa simpatica ammonizione.

A cura di Ilaria Costabile

Più i figli crescono più accade che alle volte si invertano i ruoli e siano loro a comportarsi da adulti con i loro genitori. Ed è proprio quello che è accaduto in un simpatico siparietto immortalato oggi da Belèn Rodriguez, intenta a parlottare con suo figlio Santiago, il quale vedendola con il cellulare in mano pronta a fare una story l'ha palesemente sgridata, scatenando la risata della showgirl che, come ogni bambina che si rispetti dinanzi all'ammonizione di un genitore, è subito passata alla difensiva.

Le parole di Santiago

"Ti fai tremila foto al giorno" ha tuonato Santiago alla mamma che a suon di musica stava facendo ondeggiare il cellulare. La showgirl argentina, però, sorpresa dalla frecciata del figlio ha subito risposto negando quanto era appena stato detto. Non contento il bambino replica: "Eh ma come no. Ho contato trecento foto e ancora del 2021″. Insomma un piccolo e simpatico battibecco tra madre e figlio che, quindi, si sono trovati ad invertire i ruoli per una volta. Intanto anche la piccola di casa si fa sentire, come si può notare dei vagiti in sottofondo, che subito allarmano il fratello maggiore pronto a coccolarla.

Le prime immagini di Luna Marì

A proposito della nuova arrivata, proprio qualche giorno fa Belèn ha mostrato per la prima volta Luna Marì sui social. La secondogenita della showgirl compare in un breve video, accompagnato dalla didascalia "Amore", in cui si vede la piccola di casa nata un mese e mezzo fa, in tutto il suo splendore. Sollazzata dalle carezze della mamma che le circonda il viso e giocherella con i suoi sottilissimi capelli, la bambina fa comparire sul suo visino un sorriso incredibile, luminoso e spontaneo che non sempre è facile scorgere nei bambini ai loro primi mesi di vita. Ed è così, quindi, che la figlia di Antonino Spinalbese da il suo debutto sui social interamente.