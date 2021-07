Bernardeschi arriva in ritardo alle nozze, la sposa Veronica Ciardi costretta ad attenderlo La cerimonia, che era inizialmente prevista per le 17, è stata posticipata alle 17,40. L’auto con Veronica Ciardi era arrivata davanti alla chiesa prima del fuoristrada con cui Bernardeschi è giunto all’esterno del duomo di Carrara. La macchina con la sposa è stata quindi costretta a fare un nuovo giro attorno alla chiesa in attesa di quella con il calciatore.

A cura di Andrea Parrella

È stato decisamente il matrimonio dell'anno, quello tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Le nozze, già programmate da mesi, sono arrivate a soli due giorni di distanza dalla finale di Euro 2020 che ha visto l'Italia battere l'Inghilterra e lo stesso Bernardeschi realizzare uno dei rigori decisivi nell'ultima partita.

La coppia si è sposata al duomo di Carrara, ma a dispetto della corposa folla in attesa, compresi fotografi e giornalisti, un piccolo imprevisto c'è stato. Il calciatore dell'Italia e della Juventus, che secondo cerimoniale doveva arrivare prima della sposa per attenderla all'interno della chiesa, è arrivato in ritardo. Non a caso, come documentato in diretta Tv dal programma di Rai1 Estate in Diretta, l'auto con Veronica Ciardi era arrivata davanti alla chiesa prima del fuoristrada con cui Bernardeschi è giunto all'esterno del duomo di Carrara. La macchina con Veronica Ciardi è stata quindi costretta a fare un nuovo giro attorno alla chiesa in attesa di quella con il calciatore.

Il ritardo del calciatore

La cerimonia, che era inizialmente prevista per le 17, è stata posticipata alle 17,40. Ritardo che non pare aver urtato Veronica Ciardi la quale, con entusiasmo, ha commentato questa giornata prima di fare il suo ingresso in chiesa: "Sono felicissima e emozionatissima", ha detto ai giornalisti. Poi, con il suo abito bianco, ha voltato le spalle in attesa dell'arrivo della sua dolce metà.

Battezzata la figlia della coppia

Per la coppia il matrimonio non è stata la sola celebrazione della giornata, visto che durante la cerimonia è stata anche battezzata la seconda figlia di Bernardeschi e Ciardi, la piccola Lena, nata lo scorso maggio. Si tratta della seconda figlia nata dal loro amore.

I cori intonati da Bernardeschi dopo le nozze

Conclusa la cerimonia religiosa, prima di raggiungere la spiaggia dove era stato organizzato il ricevimento, Bernardeschi ha voluto ringraziare la folla presente intonando alcuni cori che hanno accompagnato l'avventura azzurra a Euro 2020.