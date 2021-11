Bradley Cooper minacciato con un coltello: “È stato spaventoso” Bradley Cooper racconta solo ora uno spiacevole episodio di cui è stato vittima. Prima della pandemia era in metropolitana a New York quando è stato minacciato da un malvivente con un coltello.

A cura di Gaia Martino

Attore e regista, Bradley Cooper è uno degli volti più amati del panorama cinematografico mondiale. L'americano di origini italiane ha raggiunto il successo con la commedia Una notte da leoni, film che gli ha aperto le porte di una brillante carriera. È il protagonista di Nightmare Alley, pellicola uscita nel 2021 che lo vede nei panni di Stanton Stan Carlisle di cui è estremamente fiero. Ne ha parlato ai microfoni del podcast Armachair di Dax Shepard raccontando i dettagli del suo percorso lavorativo e aggiungendo una parentesi su un pauroso episodio capitato in passato. Uno degli uomini più sexy del mondo prima dello scoppio della pandemia Covid-19 è stato vittima di un malavitoso che gli ha puntato un coltello contro.

Il racconto di Bradley Cooper

Bradley Cooper prima dello scoppio della pandemia è stato minacciato da un uomo con un coltello mentre era in metropolitana a New York. Si è trovato catapultato improvvisamente in una scena degna di un film d'azione dalla quale, per fortuna, è riuscito a scappare senza ferirsi.

Il divo di Hollywood ha raccontato che stava andando a prendere sua figlia Lea, nata dalla relazione con Irina Shayk, quando un uomo si è avvicinato con un coltello per minacciarlo. "È stato spaventoso – ha commentato – Lì ho capito che avevo cominciato a sentirmi troppo al sicuro per la città, avevo abbassato la guardia". La reazione dell'attore è stata dettata dall'istinto: ha saltato il tornello e si è nascosto per scattare delle foto da consegnare alla polizia. Per fortuna il malvivente non lo ha ferito, quel che resta oggi è solo un brutto ricordo.

La storia con Irina Shayk

Dal 2015 al 2019 il divo americano ha avuto una storia d'amore con la supermodella Irina Shyak che ha fatto sognare milioni di fan sparsi per il mondo. La coppia nel 2017 ha avuto una figlia, Lea, ma due anni dopo è sprofondata in una crisi che ha sancito la fine del loro amore. Non sono mai salite a galla le ragioni che hanno portato Bradley Cooper e la top model alla separazione. Si è vociferato all'epoca che c'entrasse Lady Gaga, protagonista insieme all'attore di A Star Is Born, il film romantico che li ha avvicinati particolarmente. Negli ultimi mesi i genitori di Lea sono stati avvistati insieme, vicini, mentre passeggiavano per le strade di Manhattan. Fotografati dai paparazzi, hanno riacceso la speranza nei fan di poterli rivedere insieme. Il ritorno di fiamma però non è mai stato confermato dai diretti interessati.