Corre veloce il gossip esploso attorno a Can Yaman e Diletta Leotta. L'idea che l'attore turco divo delle soap abbia trovato l'amore nel Bel Paese fa letteralmente impazzire i suoi fan, che non a caso hanno assediato l'hotel a cinque stelle nel pieno centro di Roma dove Yaman soggiorna da settimane. Ma c'è di più: il loro amore starebbe prendendo una piega molto seria. E dopo l'anello al dito e la presunta proposta di matrimonio, si scopre che l'attore turco è già in ottimi rapporti con la sua futura suocera e che presto lui e la sua Diletta potrebbero andare a vivere sotto lo stesso tetto.

in foto: In foto: lo striscione aereo volato a Roma e l’anello al dito di Diletta Leotta (fonte: Twitter)

Can Yaman e la mamma di Diletta Leotta

Le giornate al maneggio, i selfie in riva al mare, i bouquet di fiori. E ora anche lo shopping in centro in compagnia della mamma della sua "lei". Nulla stona nella storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, che come un ragazzo qualunque in cerca di un regalo per la sua amata, si fa consigliare dalla "suocera" genere e taglia dell'anello che Diletta porta al dito. E che per fortuna sembra calzare perfetto. Il settimanale Chi ha immortalato l'attore in compagnia di Ofelia Castorina, mamma della conduttrice siciliana, camminare per via Condotti, una delle strade più popolari della Capitale, tra una gioielleria di lusso e l'altra. Non a caso da soli, senza bodyguard o persone incravattate al seguito. Una tranquilla passeggiata in famiglia, insomma.

in foto: In foto: Diletta Leotta e la mamma Ofelia Castorina (fonte: profilo Instagram @dilettaleotta)

Can Yaman, Diletta Leotta e l'ipotesi convivenza

C'è ben di più. Dopo le spese in gioielleria (l'anello con pavé di diamanti regalato a Diletta costa oltre 41mila euro), Can Yaman si è fatto accompagnare dalla signora per visitare una serie di appartamenti. Sembra che l'attore, stanco di vivere in hotel, stia pianificando di mettere le basi nella Città Eterna. I progetti lavorativi in Italia sono parecchi. Al momento infatti sta girando la serie reboot di Sandokan prodotta dalla Luxe Vide. Ma potrebbero centrare ragioni di cuore e il settimanale Chi non esclude l'ipotesi di una convivenza tra lui e la Leotta, che potrebbe traslocare lasciando il suo appartamento milanese a City Life. Fatto sta che Yaman ha preso in considerazione uno splendido attico a due passi da Piazza di Spagna e uno ai Parioli, quartiere residenziale amato dai Vip. Ma perché scegliere case con la suocera, ci si potrebbe chiedere. Perché si dà il caso che la signora Ofelia Castorina sia un architetto esperto di home design. Ecco spiegato tutto.