"Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can". Nel pomeriggio nei cieli di Roma è volato un romantico quanto misterioso striscione aereo che lascia intendere che l'attore turco Can Yaman avrebbe già fatto la fatidica proposta di matrimonio a Diletta Leotta, volto di DAZN. Il gossip circa il loro amore è esploso appena pochi giorni fa, dopo il romantico scatto postato dalla conduttrice sportiva nel giorno di San Valentino, apparso come una conferma della loro storia d'amore. Come Fanpage.it ha rivelato nelle ultime ore, le foto sembrerebbero far parte di un lungo servizio realizzato ad hoc da fotografi e staff esperto che ha scrupolosamente allestito il set fotografico sulla terrazza del ristorante Torre Normanna in Costiera Amalfitana.

La presunta proposta di matrimonio e l'anello al dito di Diletta Leotta

Ai fan dell'attore turco, che hanno prontamente fatto circolare il video dello striscione sui social, il messaggio è apparso inevitabilmente poco credibile. Che Can Yaman abbia deciso di chiedere la mano alla neo (presunta) fidanzata in modo pubblico e così plateale? Sembra ormai chiaro che dietro il gossip possa celarsi l'ipotesi di un caso mediatico montato ad arte, che ha come protagonisti i due bellissimi della tv. Da parte loro, per ora, nessuna conferma né smentita circa la proposta di matrimonio. Ma nel frattempo, dai profili social di Diletta Leotta, è "casualmente" spuntato un prezioso anello di fidanzamento con pavé di diamanti dal valore di oltre 41mila euro, che la conduttrice non ha esitato a mettere in mostra durante la diretta odierna di Take Away, il programma in onda su Radio 105.

Da Fregene alla Costiera amalfitana con i fotografi al seguito

Quello che sembrava essere un tenero scatto spontaneo durante una passeggiata tra due amanti si è rivelato essere un vero e proprio tour fotografico che dal lungomare di Fregene è arrivano fino in Costiera amalfitana. Tutto è iniziato con la romantica foto al poligono, poi nel maneggio: "C'era una volta…" e da allora la troupe con tanto di macchine professionali non li avrebbe più mollati. Le fandom dell'attore turco sono particolarmente agguerrite e tra i gruppi social è stata ricostruita la dinamiche dei loro spostamenti, scatto dopo scatto.