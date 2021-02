Can Yaman e Diletta Leotta in una nuova foto da favola in compagnia di un cavallo bianco. Un regalo di San Valentino che la conduttrice sportiva volto di DAZN avrebbe deciso di fare all'attore turco, impegnato in Italia nelle riprese della serie tv su Sandokan prodotta dalla Lux Vide. Ma non serve essere esperti di fotoritocco per notare che l'immagine dei due belli della tv sembra (non troppo) abilmente ritagliata e incollata allo sfondo di un romantico maneggio. E presto scatta l'ipotesi fotomontaggio.

La foto di Can Yaman e Diletta Leotta sembra un fotomontaggio

Nella serata del 19 febbraio sul profilo del protagonista del gossip del momento Can Yaman spunta un nuovo romantico post con Diletta Leotta. Con loro c'è "Cassius", uno splendido cavallo bianco. Risulta difficile pensare che la foto sia stata scattata il giorno della pubblicazione, visto che gli abiti indossati dalla coppia sembrano gli stessi degli avvistamenti in Costiera di settimane prima. Compresi gli stivaletti della conduttrice e le sneakers bianche dell'attore. Che dalla terrazza di Torre Normanna si siano spostati in un maneggio per scattare la foto col cavallo? Fatto sta che l'ombra sui pantaloni di Yaman potrebbe corrispondere a quella del fotografo che scattava davanti a loro a Torre Normanna. Il volto dell'attore è eccessivamente patinato. Il dettaglio della corda non è realistico: il pezzo dell'impugnatura sembra reciso con un taglio netto. I piedi dell'attore sembrano non toccare a terra e i contorni dei due amanti sono evidentemente mal ritagliati e sovrapposti allo sfondo come due figurine.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta scatta l'ipotesi montatura

I dettagli che non tornano non sono affatto sfuggiti alle fandom del divo turco né al web in generale, che sui social ha sollevato già da giorni un polverone. Quella di una montatura mediatica attorno all'amore di Can Yaman e Diletta Leotta sembra ormai ben più di un'ipotesi. Dal set fotografico allestito ad arte in Costiera, alla proposta di matrimonio volata con uno striscione aereo nei cieli di Roma e adesso persino un fotomontaggio frettoloso. Gli indizi sono fin troppo gentilmente serviti al pubblico, troppo per far credere ai fan italiani che Yaman stia davvero vivendo una favola d'amore nel Bel Paese con la bella siciliana. E adesso il pubblico vuole vederci più chiaro.