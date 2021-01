Can Yaman reagisce con durezza alle indiscrezioni circolate a proposito del flirt che starebbe vivendo con la conduttrice DAZN Diletta Leotta, l'italiana che sarebbe riuscita a far breccia nel suo cuore sebbene l'attore sia corteggiatissimo. Dopo i primi rumors e le foto pubblicate dal settimanale Chi che dimostrano l’intimità nata tra i due, l’attore turco prova a mettere un freno alla questione, invitando quanti lo seguono a non porsi domande relative alla sua vita privata. “Fatti miei. Punto”, scrive perentorio, una frase alla quale fa seguire una emoticon che non lascia spazio a fraintendimenti: pretende che sulla questione cali il silenzio.

Can Yaman in hotel a Roma con Diletta Leotta

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto del flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta. Nei primi giorni di gennaio, la conduttrice DAZN ha raggiunto l’attore nell’hotel in cui alloggiava a Roma. Ne sono usciti raramente e solo per impegni professionali. Il resto del tempo lo hanno trascorso insieme, lontani dai riflettori, per avere la possibilità di conoscersi meglio. Ma l’evoluzione del loro rapporto potrebbe essere destinata a restare un fatto privato: l’attore ha già chiarito che non concederà ulteriore spazio al gossip.

Sconosciute le ex fidanzate di Can Yaman

L’attore turco diventato una star in Italia con la soap opera Daydreamer ha sempre mantenuto il più stretto riserbo circa la sua vita privata. Già in passato gli erano state poste domande a proposito di una serie di flirt, quasi sempre smentiti dall’attore. Come quello con la collega Demet Özdemir, sua partner sul set di Daydreamer. A smentire che ci fosse una storia tra loro era stata proprio l’attrice che aveva chiarito: “Siamo solo amici”, pur confermando la grande chimica nata sul set. Una chimica diversa da quella che oggi lo lega alla bellissima Diletta.