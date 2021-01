Non si fa altro che parlare della nuova coppia che ha infiammato le cronache rosa in queste ultime ore, stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta. L'attore turco e la presentatrice sportiva sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, confermando quella che era una voce costruita su pochi, ma interessanti indizi. I due, quindi, due star nei rispettivi campi professionali sembra proprio che abbiano iniziato a frequentarsi e le foto non lascerebbero molti dubbi.

Gli scatti insieme a Roma

Stando a quanto riportato sul noto settimanale, sembrerebbe che il volto di Dazn e la star di Daydreamer abbiano trascorso cinque giorni in albergo a Roma. Qui la conduttrice lo avrebbe raggiunto la settimana scorsa, quando l'attore è arrivato nella Capitale per girare uno spot da protagonista, diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto della serie che su Sandokan in cui sarà al fianco di Luca Argentero. Insomma, questioni lavorative lo avevano portato qui nel nostro Paese, dove non è escluso che possa ritornare quanto prima, ma sembrerebbe che siano serviti anche per unire "l'utile al dilettevole". Gli scatti mostrano i due particolarmente complici, ridono, scherzano, si abbracciano probabilmente nell'albergo del ristorante in cui alloggiava l'attore turco.

Entrambi erano single

La storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, quindi, si è ufficialmente conclusa, come dimostrerebbero questi scatti. Ad avvalorare questa tesi, supportata dai fotografi di Chi, sono state alcune coincidenze che avrebbero portato alla certezza di questa frequentazione, annunciata per radio anche dalla speaker e insegnante di canto ad Amici, Anna Pettinelli. Lui, invece, non aveva storie alle spalle, se non insistenti rumors che lo volevano legato alla sua compagna sul set, Demet Özdemir, con la quale è legato da un profondo rapporto di amicizia e stima.