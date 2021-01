Ci sarebbe Can Yaman nel cuore di Diletta Leotta. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi nelle quali la conduttrice di DAZN compare al fianco dell’attore turco, diventato una star in Italia con la serie tv Daydreamer. Ma adesso è il settimanale Oggi ad aggiungere un tassello inaspettato a una vicenda che ha sollevato la curiosità degli appassionati, in Italia e all’estero. Ed è un tassello inaspettato: la presunta simpatia, mai confermata, tra la conduttrice e il campione Zlatan Ibrahimovic.

in foto: Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme in un video pubblicato su TikTok

“Erano insieme la sera di Capodanno”

Secondo quanto racconta il settimanale Oggi, in edicola con un servizio dedicato alla vicenda, Diletta e Zlatan avrebbero trascorso insieme il Capodanno 2021. “Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più”, si legge nell’anteprima del servizio che documenterebbe i fatti accaduti il 31 dicembre scorso, “a casa di Diletta”.

I rumors su Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta

Sono mesi che si rincorrono una serie di rumors a proposito del rapporto tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. La conoscenza tra i due risale a qualche mese fa, quando la conduttrice e il calciatore sono stati scelti per essere testimonial dello stesso marchio. A partire da quel momento, le indiscrezioni a proposito della simpatia divampata tra loro non si sono più fermate, arrivando perfino all’estero. Era stato il portavoce della Leotta a smentire la notizia di una relazione segreta tra i due, legati esclusivamente da un rapporto di lavoro. Le voci a proposito di un flirt sono esplose di nuovo oggi, a qualche giorno dalle clamorose foto della conduttrice con Can Yaman. Per il momento, Diletta mantiene il più stretto riserbo sulla questione. Del resto, la conduttrice si era esposta solo nel caso della lunga relazione vissuta con il pugile Daniele Scardina. Ai numerosi flirt che le sono stati attribuiti, invece, non ha mai prestato attenzione.