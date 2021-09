Carolina Marconi non perde il sorriso e va avanti con la cura: “In questi casi capisci chi ti ama” Carolina Marconi continua ad informare i fan sul suo percorso verso la guarigione. L’ex gieffina si mostra sorridente, nonostante le cure inizino ad essere più pesanti, ma come racconta su Instagram a volte gli effetti possono essere totalmente inaspettati: “Ero carica come una molla”, scrive parlando poi della fortuna di avere accanto persone che davvero le vogliono bene.

A cura di Ilaria Costabile

Carolina Marconi non perde il sorriso e continua ad informare i suoi fan sul suo stato di salute, raccontando loro i vari step della cura che sta portando avanti per combattere il tumore al seno, senza perdere la forza d'animo, ma continuando a tratte insegnamenti da una situazione difficile da affrontare.

Carolina Marconi ha iniziato nuove cure

L'ex gieffina si mostra sorridente, indossando una parrucca e un cappellino, durante la nuova seduta di chemioterapia, dopo che il suo medico curante ha deciso di modificare il ciclo al quale avrebbe dovuto sottoporsi. Una cura decisamente più forte delle altre, come racconta in un lungo post su Instagram:

Buona serata amici miei …eccomi qui sono la vostra pelatina con la parrucca ieri ho iniziato la chemio bianca e’ andato tutto bene per fortuna un po’ lunghetta ma bene dicono sia meno pesante, dovevo fare 12 bianche ma il mio oncologo ha cambiato la terapia. Invece di fare un' infusione ogni settimana ne faccio 3 in una botta sola ,ogni 21 giorni x 4 volte che racchiude le 12 settimane, infatti un po’ pesantuccia ma sto bene …meno 3 bianche daje. Pensate che mi hanno fatto talmente tanto cortisone che nn ho fatto dormire nessuno, volevo parlare, sfogarmi fare scherzi ero carica come una molla..ma poi mi sono accorta che sul divano dormivano tutti erano le 3 di notte poverini ..parlavo da ore (ma sicuri che era cortisone?)

La riflessione di Carolina Marconi

Eppure, nonostante la stanchezza che sopraggiunge, la lunghezza delle sedute e i momenti non semplici da superare, Carolina Marconi è riuscita a trovare un lato positivo anche nella sofferenza, guardando con attenzione chi in questi momenti non si è tirato indietro, ma le è rimasto accanto. Così, quindi, conclude il suo messaggio, con una riflessione sull'importanza delle persone che ha incontrato nella sua vita: