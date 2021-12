“Charlene di Monaco sfigurata da un ritocco estetico”: ecco perché non si vede più in giro Secondo un sito spagnolo, la presunta malattia della principessa non esiste: un intervento estetico l’avrebbe sfigurata a vita.

Charlene di Monaco sarebbe stata sfigurata da un'operazione estetica. A darne notizia è il magazine Lecturas, tra le principali testate specializzate di gossip nella penisola iberica, che rilancia fonti "vicine al palazzo". Quella ufficiale ci dice che Charlene avrebbe avuto una serie di infezioni all'orecchio, al naso e alla gola, ma stando a Lecturas sarebbe stata sfigurata da un intervento estetico finito male e realizzato a Dubai. Ci sarebbe questo alla base del ritiro dalla vita pubblica di Charlene di Monaco.

Cosa è successo a Charlene di Monaco

Il ritiro dalla vita pubblica di Charlene di Monaco sarebbe quindi avvenuto per ragioni che non sono quelle ufficializzate da una delle più importante Case Reali d'Europa e del mondo. Il Principato, per adesso, non smentisce la notizia e il mistero si infittisce.

Il ritiro dopo un viaggio in Sudafrica

Dopo aver trascorso diversi mesi in Sudafrica, dove avrebbe anche rischiato la morte, la moglie di Alberto di Monaco è tornata a casa con i suoi figli, ma nessuno l'ha mai vista. Pochi giorni più tardi, l'annuncio del ritiro dalla vita pubblica per riprendersi dalla sua situazione. Da quel momento, non si è più saputo nulla di Charlene. Ma "Lecturas" è convinta: "La presunta malattia di Charlene di Monaco non esiste. C'è un'altra ragione dietro il suo ritiro". Sarebbe l'intervento estetico finito male, che avrebbe irrimediabilmente sfigurato a vita la principessa.

Leggi anche La principessa Charlene di Monaco è stata operata in Sudafrica con anestesia totale

"Occupatevi voi dei miei figli"

Charlene di Monaco, secondo il magazine Gala, avrebbe chiesto a Carolina e Stephanie di Monaco di occuparsi della crescita e dell'educazione dei suoi figli. Attualmente, infatti, sarebbe ancora ricoverata in una clinica privata. La notizia di "Lecturas" ha fatto seguito proprio all'indiscrezione lanciata dal magazine francese. Dov'è la verità?