La principessa Charlene di Monaco è stata operata in Sudafrica con anestesia totale

A cura di Giulia Turco

La principessa Charlene di Monaco sta bene e tornerà presto a casa dal consorte il principe Alberto di Monaco e la sua famiglia. La principessa è stata sottoposta all'ultimo intervento chirurgico nella giornata di venerdì 8 ottobre, come riporta il sito monacomatin.mc, tramite una fonte interna a Palazzo. Si tratta della terza operazione, negli ultimi sette mesi trascorsi in Sudafrica, svolta con anestesia locale, necessaria in seguito ad una grave infezione otorinolaringoiatrica che l'ha tenuta lontana dal Principato di Monaco.

Come sta Charlene di Monaco

Di recente la principessa Charlene era tornata a mostrarsi in pubblico, nella giornata di mercoledì 6 ottobre, poco prima dell'operazione che dovrebbe anticipare il suo rientro a casa. Un incontro istituzionale durante il quale era apparsa molto dimagrita e provata. "Tornerà a casa molto presto", ha spiegato Alberto di Monaco, che ha rassicurato sullo stato di salute della consorte, che sarebbero comunque migliorate rispetto agli ultimi mesi, periodo in cui un nuovo improvviso collasso l'aveva costretta ad un ulteriore ricovero in ospedale. Per diverse settimane era rimasta sotto osservazione dai parte del medici della struttura in Sudafrica.

Le voci sull'esilio e sul divorzio dal principe Alberto

Sono passati lunghi mesi da quando la principessa ha lasciato il Principato e la sua assenza oltre alle sporadiche informazioni che sono state divulgate sul suo conto avevano fatto ipotizzare voci su un presunto divorzio per lei e il marito principe Alberto. Si era parlato anche della possibilità che Charlene si trovasse in esilio in Sudafrica. Recentemente, come riportato da Vanity Fair, il principe aveva spiegato pubblicamente che le ragione erano esclusivamente legate ai suoi motivi di salute: "Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie".