Chi è Davide Rossi, il modello e manager che ha un flirt con Elodie

Davide Rossi è il ragazzo con il quale Elodie ha un flirt da qualche tempo. Il ragazzo, un modello e manager milanese di Armani che ha avuto una piccola parte a L'Isola dei Famosi, è stato pizzicato a Milano insieme alla cantante romana in diverse occasioni, fino a quando le foto del loro bacio hanno confermato la rottura tra Elodie e Marracash. Ecco chi è il ragazzo che ha fatto breccia nel cuore di Elodie, tornata single.

Chi è Davide Rossi, il nuovo flirt di Elodie dopo Marracash

Davide Rossi è un ex modello e attualmente marketing manager, nato a Milano. Nella sua città porta a termine gli studi in lingue e comunicazione e si laurea all'Università IULM. Dopo aver iniziato a calcare le passerelle di Armani, stando alle informazioni che trapelano sul suo conto, in seguito ha iniziato ad occuparsi dell'attività di marketing all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, sappiamo che Davide Rossi ha avuto una lunga relazione con una ragazza milanese di nome Valentina Bigiarelli, assistente di direzione nel dipartimento aftersales di BMW. Il suo profilo Instagram @davideredz è privato.

Il flirt tra Elodie e Davide Rossi confermato dalle foto del bacio

Lo scorso ottobre Elodie era stata beccata dai paparazzi di Chi in giro s Milano insieme ad un ragazzo, Davide Rossi, lasciando ipotizzare la fine della sua storia d’amore con Marracash. Allora, si era trattato di foto apparentemente innocue, che potevano indicare una semplice amicizia. Il rapper e la cantante d’altronde non avevano mai confermato la loro rottura. Nella notte di Halloween i due erano stati visti di nuovo insieme, Elodie elegantissima, fuori casa di Diletta Leotta, al termine di una serata tra amici. La conferma del loro flirt è arrivata con gli ultimi scatti del loro bacio in auto, fuori dall’aeroporto dove il modello stava accompagnando Elodie in partenza per Bari.