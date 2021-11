Il bacio tra Elodie e Davide Rossi mette fine ufficialmente alla storia con Marracash Ecco la foto del bacio appassionato tra Elodie e l’ex modello Davide Rossi (ex Isola dei Famosi) che mette ufficialmente la parola “fine” alla relazione tra la cantante di “Vertigine”, singolo più ascoltato in radio al momento, e il rapper della Barona. A fine settembre, la cantante ex Amici aveva detto di Marracash: “Relazione stimolante ma faticosa”.

Elodie e l'ex modello Davide Rossi sono stati pizzicati da Chi, il numero in edicola questa settimana. Il bacio appassionato mette ufficialmente la parola fine alla relazione tra la cantante di "Vertigine" e il rapper della Barona, sebbene fosse ormai da tempo chiaro a tutti – soprattutto ai tanti fan della coppia – che non c'era più niente da recuperare tra i due.

Le foto del bacio di Elodie e Davide Rossi

Tutto è stato pubblicato sul numero di "Chi" in edicola da mercoledì 10 novembre. Si tratta dei primi appassionati baci tra Elodie e Davide Rossi che confermano la relazione già anticipata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, qualche settimana fa. Nella foto, i due si baciano in un auto ferma al parcheggio dell'aeroporto milanese di Linate. La coppia si trovava lì perché Davide Rossi, piccola partecipazione all'Isola dei Famosi, stava accompagnando la cantante, in partenza per Bari. Proprio in Puglia, Elodie sta girando il suo primo film da attrice "Ti mangio il cuore".

Il primo avvistamento

Le voci di una relazione tra Davide Rossi e Elodie sono rimbalzate sempre su "Chi", in una pubblicazione datata metà ottobre. I paparazzi, in quel caso, erano riusciti a pizzicare la coppia per le strade di Milano. È stato quello il primo avvistamento ufficiale dei due. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva documentato la loro uscita e il ritorno insieme nell'appartamento di lei.

Le voci su Marracash e Rosmy

Contestualmente alle voci di una relazione tra Davide Rossi e Elodie, erano apparse su Dagospia anche le indiscrezioni di una nuova fiamma per Marracash, la cantante dark Rosmy. Successivamente, però, lo stesso rapper ha smentito, in maniera molto colorita e singolare ("Chi ca**o è questa?"). Elodie, dal canto suo, aveva già dichiarato a fine settembre che la relazione con il rapper sebbene fosse stimolante, era anche diventata faticosa. Erano state quelle le prime parole che hanno messo la pietra tombale a una relazione che risultava ben vista dall'opinione pubblica.