Instagram vuole la censura solo dei capezzoli femminili, perché Chiara Ferragni non polemizza?

A cura di Andrea Parrella

È da sempre oggetto di dibattito il comportamento adottato sui social da Chiara Ferragni e Fedez, che da anni ormai raccontano la loro vita attraverso un uso massiccio di storie e foto postate su Instagram, nelle quali è perenne la presenza del figlio Leone e, solo da qualche mese, della neo arrivata Vittoria. Sono in tanti a chiedersi se sia corretto esporre così tanto i bambini, che diventano vere e proprie star senza deciderlo, dal primo giorno di vita.

La risposta di Chiara Ferragni

Lateralmente a questo dibattito, negli ultimi giorni si è parlato di un'altra questione, sulla quale è stata proprio Chiara Ferragni ad alfabetizzare un utente. La foto in questione vedeva ritratta proprio la piccola Vittoria durante il bagnetto e nelle diverse immagini pubblicate da Chiara Ferragni si vedono chiaramente i capezzoli della bambina coperti con animazioni ed emoticon a fini censori. È proprio lei a spiegare il motivo di questa scelta – come fa notare questo articolo – ricordando il regolamento di utilizzo del social network: “Perché Instagram ha queste regole per le bambine, anche se neonate”.

Perché Instagram censura i capezzoli femminili

Torna quindi alla ribalta un tema più volte affrontato negli ultimi anni, ovvero il doppio standard di Instagram che consente la pubblicazione di foto di capezzoli, ma solo se maschili. Una policy che ha portato a varie forme di contestazione nel corso del tempo, ad esempio il movimento #freethenipple, o l'account Genderless Nipples, che ritrae capezzoli in primo piano così che non si comprenda quale appartiene a una donna e quale a un uomo. Quanto alle motivazioni della differenza tra capezzoli maschili e femminili, nelle linee guida della community Instagram si legge a proposito delle immagini di nudo:

Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere foto di nudo artistiche o creative ma, per svariati motivi, il nudo non è ammesso su Instagram. Questo riguarda foto, video e alcuni contenuti creati digitalmente che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di natiche completamente nude. Riguarda anche foto di capezzoli femminili, ma sono permesse foto nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atti di protesta. Sono inoltre consentite le fotografie di quadri e sculture raffiguranti dei nudi.

La censura su Vittoria non vale per Leone

Questa regolamentazione si è fatta negli ultimi mesi meno rigida e più elastica, contemplando eccezioni come il caso di una foto di Emily Ratajkowski del 2018. Al centro della questione resta il persistente doppio standard, che porta proprio Chiara Ferragni a oscurare i capezzoli della figlia Vittoria ma non, ad esempio, quelli di Leone.

Perché Chiara Ferragni non protesta?

Non si sta affatto invitando Chiara Ferragni a violare le regole e incentivare l'anarchia su Instagram, ma sorprende come si dimostri così ligia alla regolamentazione del social, nonostante la sua enorme potenza di fuoco (e dunque influenza) oltre al fatto che il tema della liberazione del corpo non possa che intendersi in linea con l'impianto ideologico di cui Ferragni, e suo marito Fedez, si fanno portatori da sempre. Se un cambiamento deve arrivare, non può che passare attraverso quei personaggi di cui Instagram non può fare a meno: Chiara Ferragni è senza dubbio tra questi.