Chiara Ferragni e Fedez come Jack e Rose di Titanic, il meme impazza sui social

A cura di Giulia Turco

Il popolo di twitter farà fatica a dimenticare i divertentissimi meme nati sul web dopo le foto della presunta lite tra Chiara Ferragni e Fedez. Immagini utilizzate da Alfonso Signorini per la copertina di un numero di Chi, che immortalano i Ferragnez nel bel mezzo di una litigata di famiglia a bordo do uno yacht. A far tornare il sereno anche tra i fan ci ha pensato la leggerezza con la quale la coppia ha scherzato sul servizio, assicurando che si trattava di una piccola discussione di routine. Tra i meme diventati più popolari c’è senz’altro quello che li trasforma nei due protagonisti di Titanic, immaginando un finale diverso dello film cult: “Jack che dice a Rose che questa volta vuole sopravvivere lui”.

Cos’è successo tra Chiara Ferragni e Fedez

I paparazzi narrano di un’accesa lite durante le vacanze dei Ferragnez a bordo di un lussuoso yacht (quello di Diego Della Valle), in Costera Amalfitana. Le immagini raccontano un siparietto familiare, una lite scoppiata probabilmente per futili motivi, ma gli scatti hanno fatto il giro del web. Il settimanale Chi spiega che Fedez sarebbe esploso con la furia di un “uragano” come se volesse dare la sua versione dei fatti, mentre lei è apparsa in lacrime disperata. “Dopo le urla non torna il sereno, anzi”, si legge sulla rivista, “Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorni a Milano”. Secondo la ricostruzione, l’influenzar sarebbe stata consolata poi dalle sue sorelle e pare che il giorno dopo sia andata a cena senza il marito.

I Ferragnez hanno festeggiato il loro terzo anniversario

Tre anni di matrimonio, cinque di fidanzamento. I Ferragnez hanno festeggiato il loro terzo anniversario celebrando il rinnovo del loro amore a tre anni dalla proposta che il rapper fede all’influencer sul palco dell’arena di Verona. Poi le nozze scintillanti a Noto, in Sicilia e i due bambini Leone e Vittoria, nati a marzo 2018 e a marzo 2021. Per l’occasione, dopo la presunta lite, padre che Fedez si sia voluto far “perdonare” con una romantica serenata, una performance dal vivo in una location da sogno, allestita sul lago di Como. La Ferragni è stata accompagnata su una piattaforma galleggiante, dove ad attenderla (oltre ai fotografi e ai social media manager) c’era il marito, in completo elegante, che le ha dedicato una canzone scritta per lei.