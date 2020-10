Fedez condivide un video girato la scorsa estate, il 23 luglio 2020, quando lui e sua moglie Chiara Ferragni scoprirono di stare per diventare nuovamente genitori. Il cantante impugna il test di gravidanza che la nota influencer ha appena fatto e glielo mostra, chiedendole di avere una reazione cosicché lui possa capire. La Ferragni scoppia in lacrime ed esclama: "Sono una mamma doppia" incrociando il consenso commosso del consorte, che l'accarezza e le ribadisce "Sei una doppia mamma".

Anche Chiara Ferragni l'aveva annunciato a suo modo

Chiara Ferragni aveva già anticipato che l'annuncio a tutta la famiglia dei Ferragnez era avvenuto lo scorso luglio in vacanza. L'influencer poche ore fa aveva condiviso il video della sorpresa a parenti e amici, spiegando com'era avvenuto il tutto: "Quando abbiamo dato la notizia alla mia famiglia durante le vacanze in Sardegna, gli abbiamo detto di fare un video su Tik Tok insieme, nel quale avrebbero dovuto seguire le nostre mosse, ma dopo il countdown gli abbiamo dato l'annuncio a sorpresa".

Fanpage aveva appreso della gravidanza a metà settembre

Fanpage.it aveva appreso della gravidanza di Chiara Ferragni lo scorso 19 settembre, quando una fonte molto vicina alla coppia aveva in qualche modo confermato che Leone stava per diventare il fratello maggiore di un nuovo fratellino o sorellina. L'annuncio ufficiale di Chiara Ferragni incinta è arrivato però solo il 1 ottobre 2020, quando sul suo profilo è spuntata una foto con il primogenito che teneva stretta nella mano l'ecografia del secondo figlio che sta per arrivare. A ruota, è arrivato poi Fedez con una foto simile e, parafrasando Morgan ai tempi di Bugo, ci ha scherzato su con un ironico "Che succede?", beccandosi anche la risposta dello stesso Bugo, divertito dall'idea di potersi iniziare a chiamare Bugoz.