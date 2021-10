Chiara Ferragni spiega come sta Vittoria affetta dal virus RSV: “Il livello di ossigeno non è ancora regolare” L’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della piccola Vittoria affetta dal virus respiratorio sinciziale, una patologia molto comune tra i bambini. “Sta sempre meglio ma il suo livello di ossigeno non è tornato ancora ad essere regolare”, scrive l’imprenditrice digitale in una Instagram Story, spiegando il suo desiderio di tornare a casa presto. “Mandatele vibrazioni positive, così potremo finalmente lasciare l’ospedale e tornare a casa”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della piccola Vittoria, la secondogenita avuta dal marito Fedez che da alcuni giorni è sotto osservazione in ospedale perché affetta dal virus RSV, che colpisce i bambini in genere fino ai due anni e che causa sintomi simili all'influenza, primo dei quali la difficoltà a respirare. "Aggiornamento su Vittoria: sta sempre meglio ma il suo livello di ossigeno non è tornato ancora ad essere regolare", scrive l'imprenditrice digitale in una Instagram Story, spiegando il suo desiderio di tornare a casa presto. "Mandatele vibrazioni positive, così potremo finalmente lasciare l'ospedale e tornare a casa".

Che cos’è il virus RSV

Il virus RSV, conosciuto anche come virus respiratorio sinciziale, è molto comune tra i bambini e per sintomi e modalità di trasmissione è molto simile ad un raffreddore: si passa tramite la dispersione di goccioline nell'aria e si manifesta con febbre, perdita di appetito, difficoltà a respirare. Colpisce soprattutto i bambini più piccoli, fino ai due anni di vita e dura in genere tra i due e gli otto giorni, anche se i sintomi possono continuare a ripresentarsi per qualche settimana. "Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando", aveva scritto Fedez su Instagram pochi giorni prima mettendo in allarme i genitori, "questo virus non va preso alla leggera".

Lo stato d'animo di Chiara Ferragni

L'imprenditrice è lontana dai social da diversi giorni e, a parte i contenuti registrati e preparati nei giorni precedenti, quotidianamente pubblica soltanto aggiornamenti sullo stato di salute della piccola Vittoria, che i fan aspettano con ansia. "Grazie per tenerci nei vostri pensieri", ha scritto qualche giorno prima tramite il suo profilo, ringraziando per l'affetto virtuale che le arriva da tutto il mondo e che è fondamentale per superare un momento delicato. Nonostante l'ottimismo infatti, Chiara non ha nascosto il dispiacere provato in questi giorni nel vedere la piccola Vittoria star male: "Vedere il proprio bambino malato è una cosa spaventosa, la salute è davvero il lusso più grande".