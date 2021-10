Chiara Ferragni: “Vedere la propria bambina malata è un’esperienza spaventosa” Chiara Ferragni torna a parlare delle condizioni della piccola Vittoria, da qualche giorno in ospedale sotto osservazione, dopo aver contratto il virus del raffreddore dal fratellino Leone. L’influencer ringrazia i suoi followers per l’energia e l’affetto dimostratole in questi giorni e aggiunge: “Vedere il proprio bambino malato è una cosa spaventosa, la salute è davvero il lusso più grande”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo alcuni giorni segnati dalla preoccupazione, le condizioni di salute della piccola Vittoria Lucia Ferragni sembrano pian piano migliorare. La bimba ha contratto un virus del raffreddore da suo fratello Leo, in seguito al quale a causa di febbre alta e problemi di respirazione Fedez e Chiara Ferragni hanno ritenuto opportuno portarla in ospedale. L'influencer ha condiviso nella mattinata un post, con il quale ha ringraziato i suoi follower per il sostegno datole in questi giorni di difficoltà.

Le parole di Chiara Ferragni

Una foto che ritrae la famiglia Lucia-Ferragni al completo, con mamma e papà sorridenti con in braccio i piccoli di casa pronti allo scatto. Un'immagine vecchia, come specifica Chiara Ferragni, ma che funge da buono auspicio affinché la piccola possa tornare a casa il prima possibile, dopo questi giorni sotto osservazione in ospedale. L'influencer condivide la sua preoccupazione e anche il suo tormento nel vedere la bambina in preda ai sintomi del raffreddore:

Una vecchia foto perché onestamente non vedo l'ora di essere tutti a casa e riuniti come una famiglia. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo così grati per tutta la buona energia che ci state mandando. Vedere il proprio bambino malato è davvero l'esperienza più spaventosa che si possa fare e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai

Il ringraziamento ai fan

Anche in mattinata l'influencer aveva pubblicato un aggiornamento circa le condizioni di salute della piccola Vittoria. Chiara Ferragni aveva rassicurato i fan, dicendo che la bambina stava reagendo bene alle cure fatte in ospedale e che stava man mano migliorando: "Speriamo continui così nei prossimi giorni", ha scritto su Instagram attraverso delle Stories. Anche Fedez in questi giorni aveva rassicurato i fan, aggiornandoli e dichiarando che, in ogni caso, non si trattasse di nulla di grave.